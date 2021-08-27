Ana SayfaAkıllı TelefonApple iPhone 13 Serisi Aşırı Pahalı Olabilir

Apple iPhone 13 Serisi Aşırı Pahalı Olabilir

TSMC, fiyatlandırmayı artırmaya ayarlandığında, Apple bu fiyatı müşterilere yansıtacak. TSMC, müşterileri fiyatlandırmayı yüzde 20'ye kadar artırma konusunda bilgilendirdi. Şirketin en büyük müşterileri arasında yer alan Apple, yüzde 3-5 arasında bir fiyat artışı görebilir.

Ayşen Sıla

-

0

Apple’ın yeni nesil iPhone 13 serisi bir süredir haberlerde yer alıyor. Eylül ayındaki lansman yaklaştıkça, akıllı telefon serisi hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. Son raporlara göre, artan bileşen fiyatı nedeniyle iPhone 13 serisinin yüksek bir fiyat etiketi benimsemesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, aynı zamanda, 5nm+ sürecini temel alan Apple A15 Bionic de dahil olmak üzere Apple yonga setleri için bir sözleşme üreticisi olarak karşımıza çıkıyor.

TSMC, fiyatlandırmayı artırmaya ayarlandığında, Apple bu fiyatı müşterilere yansıtacak. TSMC, müşterileri fiyatlandırmayı yüzde 20’ye kadar artırma konusunda bilgilendirdi. Şirketin en büyük müşterileri arasında yer alan Apple, yüzde 3-5 arasında bir fiyat artışı görebilir.

Birkaç ay önce, şirketin yeni nesil iPhone 13 serisinde tedarik ve bileşenlerle ilgili sorunları ortadan kaldırmak istediği için Apple’ın TSMC ile 100 milyondan fazla A15 Bionic çip siparişi verdiği bildirildi.

Ayrıca bkz: Apple iPhone 13 Serisinde Touch ID Olmayabilir!

Önceki İçerikVivo X70 Pro Plus’ın Ekranı Ortaya Çıktı!
Sonraki İçerikVivo Tablet, 2022 Yılında Satışa Sunulacak
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakDigitimes

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021