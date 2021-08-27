Apple iPhone 13 Serisi Aşırı Pahalı Olabilir

Apple’ın yeni nesil iPhone 13 serisi bir süredir haberlerde yer alıyor. Eylül ayındaki lansman yaklaştıkça, akıllı telefon serisi hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. Son raporlara göre, artan bileşen fiyatı nedeniyle iPhone 13 serisinin yüksek bir fiyat etiketi benimsemesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, aynı zamanda, 5nm+ sürecini temel alan Apple A15 Bionic de dahil olmak üzere Apple yonga setleri için bir sözleşme üreticisi olarak karşımıza çıkıyor.

TSMC, fiyatlandırmayı artırmaya ayarlandığında, Apple bu fiyatı müşterilere yansıtacak. TSMC, müşterileri fiyatlandırmayı yüzde 20’ye kadar artırma konusunda bilgilendirdi. Şirketin en büyük müşterileri arasında yer alan Apple, yüzde 3-5 arasında bir fiyat artışı görebilir.

Birkaç ay önce, şirketin yeni nesil iPhone 13 serisinde tedarik ve bileşenlerle ilgili sorunları ortadan kaldırmak istediği için Apple’ın TSMC ile 100 milyondan fazla A15 Bionic çip siparişi verdiği bildirildi.

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