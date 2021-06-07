iPhone 13 Turuncu Renk Seçeneğine Sahip Olacak!

Akıllı telefon pazarında geçtiğimiz yılın son çeyreğinde piyasaya sunulan iPhone 12 serisinden bugüne aylar geçti. Apple, artık yeni iPhone 13 serisini sunmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Her geçen gün yeni bir sızıntısı ortaya çıkan iPhone 13 serisinin bugün farklı bilgileri sızdırıldı.





Yeni bilgilere göre iPhone 13 serisinde turuncu renk seçenğini göreceğiz. Bilindiği üzere geçen yıl mavi bir renk ile sunulan iPhone 12 serisi, iPhone 11’de yeşil ve özel olarak kırmızı renk seçeneklerini görmüştük. Şirket bu sene sunacağı yeni serisinde artık turuncu rengi ön plana çıkaracak.





Ian Zelbo tarafından paylaşılan render görüntülerine baktığımızda turuncu rengin yeni iPhone 13 ile çok uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Bu görsellerde paylaşılan model serinin normal versiyonu olan cihaz yani düz iPhone 13. Yeni rengin iPhone 13 Pro ve Pro Max’te nasıl duracağı henüz bilinmiyor. Ancak bununla birlikte bazı kaynaklarda yeni seride bronz renginde olacağı söyleniyor. Şirket artık yeni serisinde daha açık tonlarda karşımıza çıkmayı planlıyor.

iPhone 13’ün bu renk seçeneğinin yanı sıra bugün aynı zamanda iPhone 13 Mini’ye dair yeni görseller ortaya çıktı. Bu görsellere baktığımızda Mini versiyonunda mavi renk seçeneğini görüyoruz. Ayrıca normal versiyonlu iPhone 13’ünde kırmızı renkli seçeneğini görebiliyoruz.





Tabi bu renklerin yanında standart olarak gelen beyaz, siyah ve gri renk seçenekleri de bu seride yer alacak. Yeni seri çoğunlukla iPhone 12 ile aynı tasarım hatlarına sahip olsa da yeni renk seçeneği oldukça iyi durmuş. Yeni seride en göze çarpan farklılıklardan diğerleri daha küçük bir çentik yapısı, arkada büyütülmüş kamera çıkıntıları gibi unsurlar olacak.