Apple Pencil 3 yeni iPad’ler ile birlikte tanıtılabilir

Apple‘ın bu hafta güncellenmiş iPad modellerini tanıtacağını öne süren raporlar olsa da, şirketin bunun yerine üçüncü nesil Apple Pencil’ı duyurabileceğine dair spekülasyonlar var. Yeni Apple Pencil’ın çizim, teknik çizim ve dijital boyama gibi çeşitli amaçlar için değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağı söyleniyor.

İkinci nesil Apple Pencil, 30 Ekim 2018’de piyasaya sürülmüştü ve manyetik olmayan bir uç içeriyordu. Belirli iPad modellerine manyetik olarak takılıyor. Ancak, spekülasyonlara göre Apple Pencil 3, farklı uygulamalar için değiştirilebilen manyetik uçlarla gelebilir.

Bu değişiklik kullanıcılara daha fazla çok yönlülük ve yaratıcı seçenekler sunabilir. Yeni Apple Pencil’ın fiyatı ve bulunabilirliği henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu arada, Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın güncellenmiş iPad modelleri üzerinde çalıştığı, ancak bunların yakın gelecekte piyasaya sürülmeyebileceği söyleniyor.