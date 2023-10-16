Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple Pencil 3 yeni iPad'ler ile birlikte tanıtılabilir

Apple Pencil 3 yeni iPad’ler ile birlikte tanıtılabilir

Apple'ın iPad için daha rahat tutulan ve manyetik olarak şarj edilebilen yeni bir tasarım getiren Apple Pencil 2'yi tanıtmasının üzerinden beş yıl geçti. Yeni bir Apple Pencil hakkındaki söylentiler bu noktada oldukça belirsiz, ancak "Majin Bu" olarak bilinen X kullanıcısı şimdi aksesuarın "değiştirilebilir manyetik uçlara" sahip yeni bir versiyonunun olacağını iddia ediyor.

Ahmet Ekinler

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
9
Apple Pencil 3 yeni iPad'ler ile birlikte tanıtılabilir

Daha ucuz Apple Vision kulaklık geliyor – EyeSight özelliği olmayacak

Apple, 2023'ün başlarında ilk Vision Pro kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirket şimdiden gözünü yeni nesil...

Apple‘ın bu hafta güncellenmiş iPad modellerini tanıtacağını öne süren raporlar olsa da, şirketin bunun yerine üçüncü nesil Apple Pencil’ı duyurabileceğine dair spekülasyonlar var. Yeni Apple Pencil’ın çizim, teknik çizim ve dijital boyama gibi çeşitli amaçlar için değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağı söyleniyor.

İkinci nesil Apple Pencil, 30 Ekim 2018’de piyasaya sürülmüştü ve manyetik olmayan bir uç içeriyordu. Belirli iPad modellerine manyetik olarak takılıyor. Ancak, spekülasyonlara göre Apple Pencil 3, farklı uygulamalar için değiştirilebilen manyetik uçlarla gelebilir.

Bu değişiklik kullanıcılara daha fazla çok yönlülük ve yaratıcı seçenekler sunabilir. Yeni Apple Pencil’ın fiyatı ve bulunabilirliği henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu arada, Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın güncellenmiş iPad modelleri üzerinde çalıştığı, ancak bunların yakın gelecekte piyasaya sürülmeyebileceği söyleniyor.

Oppo A2x, Dimensity 6020 yonga seti ve uygun fiyatı ile tanıtıldı

Oppo kısa süre önce Dimensity 6020 yonga seti ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Oppo A2x'i tanıttı....
Önceki İçerik
Daha ucuz Apple Vision kulaklık geliyor – EyeSight özelliği olmayacak
Sonraki İçerik
Türk Oyun Şirketi Gamester Kids 850 Bin Dolar Yatırım Aldı
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
Kaynak9to5mac

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021