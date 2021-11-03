Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Apple rekor sayıda Macbook sattı. Strateji Analitiği araştırmalarına göre Apple, MacBook Air’deki indirim fırsatları sayesinde geçtiğimiz çeyrekte MacBook satışlarının bir kısmını geri aldı. Şirket, 2021 yılının 3. çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 10’luk artışla 6,5 milyon MacBook sattı.

Bu arada IDC, Chromebook satışlarının pandeminin başlamasından ötürü ilk kez düştüğünü bildirdi. Genel olarak dizüstü bilgisayar satışları, büyük ölçüde ticari ve eğitim satışları nedeniyle geçen yıla göre yüzde sekiz artarak 66,8 milyon adede ulaştı. Şunu da unutmamak gerekir ki Apple her ne kadar rekor sayıda Macbook satsa da geçtiğimiz yıl 60 milyon AirPods sattı.

Pandemi sürecinden dolayı fiyat yükselmesi ve gecikmelere neden olan sorunlar olmasaydı daha da yüksek sayıda satışlar olabilirdi. Lenovo, HP, Dell, Apple ve ASUS‘un ilk beşi tamamladığı 15,3 milyon sevkiyatı ile dördüncü çeyrekte üst üste satış listesinin başında yer aldı.

IDC’ye göre Chromebook ve tablet satışları o kadar iyi değildi . Chromebook satışları, büyük ölçüde eğitim pazarındaki “doygunluk” sayesinde, bir önceki yıla göre yüzde 29,8 düşüşle 6,5 milyon adede geriledi. Firma, “Birçok okul ve hükümet, uzaktan eğitim için cihazlar sağlamak için bütçelerini boşa harcadı ve hatta tüketiciler 2020‘de agresif bir şekilde öğrenim için cihazları satın aldı” dedi. Lenovo, Chromebook’lar için satış listesinin zirvesinde yer alırken, onu Acer, Dell, HP ve Samsung takip etti.

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Tablet satışları, azalan talep ve sınırlı arz nedeniyle yüzde 9.4 yavaşlayarak 42.3 milyon adede ulaştı. Bu eğilimin istisnası, iPad satışlarının geçen yıla göre yüzde 4,6 artarak 14,7 milyon adede ulaştığı Apple oldu. Samsung, bu sayının yarısından biraz fazlasını (7,5 milyon) sattığı için kategoriye hakim oldu ve onu Amazon, Lenovo ve Huawei izledi.

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