Apple Scary Fast Etkinliğinde Bizleri Neler Bekliyor?

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple’ın merakla beklenen Scary Fast etkinliğine artık saatler kaldı. Scary Fast etkinliğinde bizleri neler bekliyor?

Teknoloji devi Apple, düzenlediği etkinliklerde tanıttığı ürünlerde her zaman tüm gözleri üzerine dikmeyi başardı. Yaklaşan Scary Fast etkinliği de şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. TSİ 03.00’da gerçekleşecek etkinlik kapsamında birçok yeni ürün teknoloji dünyasını beğenisine sunulacak.

Yapılan haberlere göre, Apple bu etkinlik kapsamında M3 işlemciye yoğunlaşacak. Her ne kadar Pro ve Max modellerinin 2024 yılında çıkması beklense de, yapılan haberler bu iki ürünün bu gece ki etkinlikte tanıtılıp, yıl bitmeden satışa çıkacağı yönünde. Bu haberler doğruysa, bu geceki etkinlikte bizleri M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri bekliyor olacak.

M3, bir önceki modeli gibi 4 performans ve 4 güç verimliliği çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli bir GPU özelliklerini barındıracak. Ayrıca bu modelin daha yüksek frekansa ve daha yüksek bellek seçenekleri sahip olacağı söyleniyor.

M3 Pro’da ise 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli bir GPU dizilimi karşımıza çıkacak. Öte yandan işlemcinin 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU’ya sahip bir opsiyonunun da olacağı ifade ediliyor.

M3 Max ise 16 çekirdekli CPU (12 performans ve 4 verimlilik) ve 32 çekirdekli GPU dahil olmak üzere birden fazla konfigürasyon sunacağı iddia ediliyor. Hatta bazı kaynaklarda MacBook Pro modellerinde kullanılması beklenen 40 çekirdekli GPU sunan bir varyant daha sunacağı da iddia ediliyor.

M3 destekli 24 inç iMac modeline ek olarak M3 Pro ve M3 Max işlemcilerinden güç alan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin tanıtılacağı söyleniyor.

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