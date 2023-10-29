iPhone SE 4 Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en popüler teknoloji markalarının başında gelen Apple, yeni iPhone SE 4 özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, dünya üzerinde tüketicilerin uygun fiyatlı ürünleri kullanmaya zorluyor. Birçok teknoloji markası kullanıcı için uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkarıyor. Bu markalar kervanına Apple’da katıldı. Apple, uygun fiyatlı modeli iPhone 4 SE, şimdiden merakla bekleniyor.

iPhone SE ilk çıkış yaptığı tarihten itibaren herkesin merakla takip ettiği bir cihaz serisi oldu. Kullanıcılar uygun fiyata yüksek performanslı cihaz almak istediğinde karşılarına ilk çıkan iPhone modellerinden biri olan SE yeni serisi ile merak konusu olmaya devam ediyordu. Özellikle bir “hayal kırıklığı” olan SE 3 modelinin ardından.

Yeni duyurulan iPhone 4 SE modeli oldukça dikkat çekiyor. Çünkü SE 4 modeli hem iPhone 14 serisinden hem de iPhone 15 serisinden izler taşıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan haberlere göre iPhone 4 SE modelinin özellikleri şu şekilde;

5.4 inç FHD+

OLED Ekran

12 MP Kamera

2227 mAh Batarya

4GB RAM

128/256 GB Depolama Alanı

Face ID

Yapılan haberlerin detaylarına bakıldığı zaman iPhone SE 4 modelinin X ve XR modellerine benzer bir tasarıma sahip olacağı yönündeydi. Merak ile beklenen Dinamik Ada özelliği, maliyeti artırması nedeniyle bu model özelinde olmayacak.

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