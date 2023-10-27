Xiaomi 14 ve 14 Pro, HyperOS ve Leica kameralarıyla tanıtıldı

Xiaomi, merakla beklenen bir duyuruyla, kısa süre önce duyurulan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine, yenilenmiş Leica markalı ana kameralara, yeni bir tasarıma ve Xiaomi’nin yenilikçi HyperOS‘una sahip 14 serisini tanıttı.

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro, selefinin kavisli kenarlarından ayrılarak düz bir metal taraf benimsiyor. Çerçeve parlak aynalı bir yüzeye sahip ve telefonun tasarımı, her iki cam panelin de kenarlarda hafifçe sivrilmesiyle simetriyi vurguluyor. Özellikle, kamera adası Paris’e özgü bir hobnail dokuya sahip metal bir çerçeve üzerinde duruyor.

Xiaomi 14 Pro, iki modelden daha büyük olanı ve selefi 13 Pro‘ya benzer şekilde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç 1440 x 3200 piksel 12 bit LTPO OLED panele sahip. Bununla birlikte, bu panel 3.000 nit’e kadar ulaşan olağanüstü parlaklığıyla öne çıkıyor ve Xiaomi Longjing Glass tarafından korunuyor. Xiaomi ayrıca ekranı çevreleyen daha ince çerçevelerin de altını çiziyor.

Xiaomi 14 Pro için renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, kaya yeşili ve mat titanyum alaşımlı çerçeveye sahip özel Titanium Special Edition yer alıyor.

Kamera kurulumuna gelince, Xiaomi 13 Pro’da bulunan 1 inçlik sensörden uzaklaştı ve özel bir Leica Summilux lens ile donatılmış “Light Hunter 900” olarak bilinen yeni bir sensör tanıttı. Sensör, 1,2 μm piksel boyutuna ve etkileyici 13,5 EV dinamik aralığa sahip 50 MP 1/1,31″ sensördür. Özel 23 mm lens, en geniş halinde f/1.42’den kapalıyken f/4.0’a kadar değişen değişken bir diyafram açıklığına sahiptir. Sensör, önceki modelde kullanılan 1 inç tipi görüntüleyiciden daha küçük olmasına rağmen, yeni lens yaklaşık %80 daha parlaktır ve bu da benzer bir genel ışık toplama kapasitesi sağlar.

Ek olarak, Xiaomi 14 Pro, 10 cm mesafeden yakın çekim fotoğrafçılığı sağlayan, kayan otomatik odaklama elemanlarına sahip 75 mm f/2.0 telefoto kameraya sahiptir. Bu kamera 40 MP normal fotoğraflar ve 50 MP portre modu görüntüleri yakalar. Üçüncü kamera ise 5 cm makro özellikli 50 MP f/2.2 14 mm ultra geniş kameradır.

Kaputun altında, Xiaomi 14 Pro, TSMC’nin 4 nm işleminde üretilen yeni Snapdragon 8 Gen 3 tarafından desteklenmektedir. 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. Cihaz 4.880 mAh batarya ile donatılmıştır ve 120 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjı desteklemektedir.

Xiaomi 14 Pro için ön siparişler Çin’de mevcut olup fiyatlandırma aşağıdaki gibidir:

12/256GB: CNY 4,999 (650 €)

16/512GB: CNY 5,499 (€710)

16/1TB: CNY 5,999 (€780)

Xiaomi 14

Kompakt amiral gemisi pazarına hitap etmek üzere tasarlanan Xiaomi 14, Pro modelinde görülen yeni simetrik tasarımı paylaşıyor. Önceki Xiaomi 13’e benzer şekilde köşeli köşelere sahip düz kenarlı bir çerçeveyi koruyor.

Xiaomi 14’ün boyutları 152,8 mm uzunluk, 71,5 mm genişlik ve 8,20 mm kalınlık ile selefiyle neredeyse aynı kalıyor. Bu model iki yüzey sunuyor: 193 gram cam versiyon ve daha hafif 188 g nano-deri varyant.

Xiaomi 14, 1200 x 2670 piksel LTPO OLED panel, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,36 inç diyagonal ekrana sahip.

Kamera özellikleri açısından Xiaomi 14, bazı nüanslara rağmen 14 Pro’ya benziyor. 50MP ana kamera, 1,2 μm pikselli aynı 1/1,31″ “Işık Avcısı” sensörünü paylaşıyor ancak sabit diyaframlı 23 mm f/1,6 lens ile eşleştiriliyor. 75 mm yüzer telefoto kamera tutarlı kalırken, 50 MP 14 mm ultra geniş kamera otomatik odaklamadan ve dolayısıyla makro özelliklerinden yoksundur.

Xiaomi 14, 8 GB, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneği sunan aynı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmıştır. 90 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj özelliklerine sahip 4.610 mAh pil barındırıyor.

Xiaomi 14 Çin’de aşağıdaki fiyatlarla ön siparişe sunulmuştur:

8/256GB: CNY 3,999 (520 €)

12/256GB: CNY 4,299 (560 €)

16/512GB: CNY 4,599 (€600)

16GB/1TB: CNY 4,999 (700 €)

Bu modellerin yenilikçi özellikleri ve etkileyici teknik özellikleriyle akıllı telefon pazarında ses getireceği kesin.