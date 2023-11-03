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Apple Tüm Yıl Gelirlerinde İlk Kez Düşüş Gösterdi

Apple'ın son çeyrek kazanç raporu, Wall Street tahminlerini aştı, ancak şirketin yıllık brüt gelirinin 2019'dan bu yana ilk kez yıldan yıla düştüğünü gösterdi.

Fatih Kuruçay

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Apple Tüm Yıl Gelirlerinde İlk Kez Düşüş Gösterdi

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Çeyrek için Wall Street tahminlerinin üzerinde olmasına rağmen Apple’ın tüm yıl geliri 2019’dan bu yana ilk kez yıldan yıla düştü. Üç aylık kazanç raporunun bir parçası olarak Apple, yıllık brüt gelirinin 383,29 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu rakam, 394,33 milyar dolardan yıllık yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Bu, Apple’ın yıllık bazda yüzde 2’lik bir düşüş gördüğü 2019’dan daha büyük bir düşüştür.

Apple Tüm Yıl Gelirlerinde İlk Kez Düşüş Gösterdi

Apple gelirleri yüzde 2 düştü

Apple’ın yıllık brüt kar marjı da azalarak 169,15 milyar dolara düştü. Bu, 170,78 milyar dolardan yıllık yüzde 1’lik bir düşüşe işaret ediyor. İşletme giderleri önemli ölçüde artarak yüzde 6,8 artarak 51,35 milyar dolardan 54,85 milyar dolara yükseldi. Araştırma ve geliştirme maliyetleri ise yıllık yüzde 14 artışla 26,25 milyar dolardan 29,92 milyar dolara çıktı.

Apple Tüm Yıl Gelirlerinde İlk Kez Düşüş Gösterdi

Haber, iPhone 15, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 de dahil olmak üzere çeyrekte tanıtılan birtakım yeni ürüne rağmen geliyor. Bu aynı zamanda Apple’ın 15 inç MacBook Air modeli, yenilenen Mac Studio ve M serisi Mac Pro’yu da içeren üçüncü çeyrek ürün lansmanlarından elde edilen satışların ilk çeyreğine de damgasını vurdu.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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