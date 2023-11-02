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Apple ve AnyTime Fitness İşbirliğini Duyurdu

Apple, Anytime Fitness ile ortaklık kurarak fitness deneyimini daha da geliştiriyor. Anytime Fitness üyeleri, ücretsiz Apple Fitness+ aboneliği ve özel içeriklere erişim imkanı elde ediyor.

Fatih Kuruçay

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Apple ve AnyTime Fitness İşbirliğini Duyurdu

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Apple, üyelerine ücretsiz bir Apple Fitness+ aboneliği ve entegre bir deneyim sunmak için Anytime Fitness ile ortaklık kurdu. Anytime Fitness, kişiselleştirilmiş fitness rejimleri ve gerçek eğitmenlere erişim imkanı sunan, dünya çapında binlerce lokasyona sahip bir şirkettir. Spor salonuna katılan müşteriler Anytime Fitness konumuna 7/24 erişmenin yanı sıra antrenörlerle görüntülü görüşmeler ve daha fazlasına sahip oluyor. Anytime Fitness, birleşik bir fitness deneyimi için Apple Fitness+ ile ortaklık kuruyor. Ortaklık AnyTime Fitness tarafından duyuruldu ve ilk olarak 9to5Mac tarafından ele alındı.

Apple ve AnyTime Fitness İşbirliğini Duyurdu

Apple Fitness+ AnyTime Fitness ile birlik oldu

AnyTime Fitness ile entegrasyon, Apple Fitness+’a ücretsiz aboneliğin ötesine geçiyor. Fitness+’ın içeriği AnyTime Fitness uygulamasında görünüyor ve kişisel antrenörler içeriği üyeye önerebiliyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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