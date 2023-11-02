Apple ve AnyTime Fitness İşbirliğini Duyurdu

Apple, üyelerine ücretsiz bir Apple Fitness+ aboneliği ve entegre bir deneyim sunmak için Anytime Fitness ile ortaklık kurdu. Anytime Fitness, kişiselleştirilmiş fitness rejimleri ve gerçek eğitmenlere erişim imkanı sunan, dünya çapında binlerce lokasyona sahip bir şirkettir. Spor salonuna katılan müşteriler Anytime Fitness konumuna 7/24 erişmenin yanı sıra antrenörlerle görüntülü görüşmeler ve daha fazlasına sahip oluyor. Anytime Fitness, birleşik bir fitness deneyimi için Apple Fitness+ ile ortaklık kuruyor. Ortaklık AnyTime Fitness tarafından duyuruldu ve ilk olarak 9to5Mac tarafından ele alındı.

Apple Fitness+ AnyTime Fitness ile birlik oldu

AnyTime Fitness ile entegrasyon, Apple Fitness+’a ücretsiz aboneliğin ötesine geçiyor. Fitness+’ın içeriği AnyTime Fitness uygulamasında görünüyor ve kişisel antrenörler içeriği üyeye önerebiliyor.