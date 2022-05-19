Apple ve Samsung Para Cezası Aldı – İşte Nedeni

Apple, akıllı telefonlar için perakende kutusundan şarj cihazını çıkardıktan sonra; Samsung da kısa süre sonra aynı şeyi yaptı. Ancak bu, her iki şirketin de dünya genelinde çeşitli hükümetlerden inceleme ve para cezalarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Şu an itibariyle Cupertino merkezli Apple; yeni iPhone’larını şarj cihazıyla göndermediği için Brezilya’da ek para cezalarıyla karşı karşıya. Marka, güç adaptörünü çıkarma hareketinin, tek bir nakliyede daha küçük ambalaj sayesinde; temel olarak yıllık karbon emisyonunu 2 milyon metrik ton azalttığını belirtti. Ancak, şarj cihazlarını ve EarPod’ları göndermek zorunda olmadığı için; şirkete de fayda sağlarken aynı zamanda nakliye maliyetlerinden de tasarruf sağladı.

Benzer şekilde Samsung da amiral gemisi akıllı telefonlarında aynı değişimi yaptı. Ancak Brezilya’daki bir yargıç, şarj cihazını sevk etmemek; şirketin tüketici yasalarını ihlal ettiği için Apple’ın bir tüketiciye 1.081 ABD Doları eşdeğerini geri ödemesine karar verdi. Böylece, Güney Koreli şirket de şarj cihazı dahil etmediği için para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, her iki şirket de Procon adlı tüketici koruma ajansı tarafından Sao Paulo’da da suçlanıyor.

Fortaleza’daki Procon, 5,2 milyon ABD Doları para cezası verdi. Ancak bu rakamın bireysel mi yoksa birleşik mi olduğu bilinmiyor. Şirket, şarj cihazını kutudan çıkarma kararı aldığından beri, Apple’ın nakliyede 6,5 milyar dolarından fazla tasarruf sağladığına inanılıyor.