Apple Vision Pro Ertelendi! Yeni Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan Apple, Vision Pro ürünü için yeni çıkış tarihi ve detaylarını paylaştı. Apple Vision Pro ürününü bekleyen kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro etkinliğinde birçok ürün teknoloji dünyasına damga vurmuştu. O gün en çok dikkat çeken ürünlerin başında gelen Vision Pro, çıkış tarihi ile en merak edilen konulardan birisi olmuştu. Vision Pro için artık daha fazla beklememiz gerekecek.

Ocak 2024’te piyasaya sürülmesi beklenen karma gerçeklik başlığı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ortaya çıkardığı Apple haberleriyle adından söz ettiren Mark Gurman’a göre Apple, başlığın henüz hazır olmadığını düşünüyor.

Yapılan haberlere göre Apple Vision Pro planlanandan yaklaşık 2 ay sonra piyasaya çıkacak. Yani 2024 Mart ayında raflarda yerini alacak. Ürün ilk olarak ABD’de piyasaya sürülecek ve 2024 yılının sonlarına doğru global pazarda olacak.

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