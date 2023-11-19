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Apple Vision Pro Ertelendi! Yeni Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple, Vision Pro ürünü için yeni çıkış tarihi ve detaylarını paylaştı. Apple Vision Pro ürününü bekleyen kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalacak.

İbrahim Özbek

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vision pro çıkış tarihi

Oyun Haberleri 20 Kasım 2023

İndirimli oyunlardan platformların bedava verdiği oyunlara, espor karşılaşmaları ve organizasyonlarından yeni çıkan oyun haberlerine, oyun...

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan Apple, Vision Pro ürünü için yeni çıkış tarihi ve detaylarını paylaştı. Apple Vision Pro ürününü bekleyen kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro etkinliğinde birçok ürün teknoloji dünyasına damga vurmuştu. O gün en çok dikkat çeken ürünlerin başında gelen Vision Pro, çıkış tarihi ile en merak edilen konulardan birisi olmuştu. Vision Pro için artık daha fazla beklememiz gerekecek.

Ocak 2024’te piyasaya sürülmesi beklenen karma gerçeklik başlığı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ortaya çıkardığı Apple haberleriyle adından söz ettiren Mark Gurman’a göre Apple, başlığın henüz hazır olmadığını düşünüyor.

vision pro çıkış tarihi

Yapılan haberlere göre Apple Vision Pro planlanandan yaklaşık 2 ay sonra piyasaya çıkacak. Yani 2024 Mart ayında raflarda yerini alacak. Ürün ilk olarak ABD’de piyasaya sürülecek ve 2024 yılının sonlarına doğru global pazarda olacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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