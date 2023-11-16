Microsoft uzun yıllardır oyuncuların çözüm beklediği bir soruna el attı. Microsoft Store’dan satın alınan oyunların kurulacağı yer konumunu oyuncuların belirleyememesi kullanıcılar açısından büyük bir problem haline gelmişti. Sonunda şirket buna bir çözüm getirdi ve nihayetinde oyuncular Microsoft Store’dan aldıkları oyunlara yükleme konumu seçebilecek.

Oyuncular Microsoft Store’dan Aldıkları Oyunların Kurulacağı Yeri Belirleyebilecek!

Xbox uygulaması ve PC Game Pass uygulaması bakımından Microsoft büyük bir başarı elde etmiş durumda. Bu uygulamalar oyun severlerin en çok kullandıkları oyun platformları arasında yer alıyor. Ancak şirket oyuncuların, oyun satın alabilecekleri Microsoft Store platformu bakımından istediği başarıya ulaşabilmiş değil.

Oyuncular Microsoft Store’u hantal ve kısıtlı olarak değerlendiriyor. Platformu kullanan oyuncuları en çok zorlayan kısıtlardan biri, oyun indirme alanının seçilemiyor oluşu. Microsoft Store’dan alınan oyunun sürücü ya da dizin gibi indirme alanı seçme opsiyonu bulunmuyor. Microsoft Store’un bunun gibi bazı dezavantajları kullanıcıyı bu platformdan uzaklaştırarak farklı uygulamalara yönlendiriyor. Örneğin; Steam, Epic Games Store, EA Play, Battle.net, Ubisoft Connect ve benzeri gibi.

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Oyuncuların değerlendirmelerini dikkate alan şirket bu alanda bir optimizasyon gerçekleştirdi. Microsoft Store’dan satın alınan oyunların kurulacağı yer konusunda opsiyon getirdi. Bir güncelleme ile gelen bu özellik henüz sadece Windows 11 özelinde gerçekleştirilebiliyor. Bu güncelleme sayesinde Microsoft Store’dan satın alınan oyunu kullanıcılar bilgisayarlarında sürücü ya da farklı bir konuma yükleyebilecekler.

Bu güncelleme ile oyun indirilmeden önce ekranda, oyunun hangi alana kurulacağının seçilebildiği bir ekran çıkıyor. Burada oyun yükleme seçenekleri bölümü ve Microsoft Mağaza Ayarları sayfası üzerinden varsayılan sürücü değiştirilebilmekte. Aslında bu özellik UWP oyunlarında ve Xbox uygulamasında hali hazırda bulunuyor. Bunun yanı sıra bahse konu özellik Xbox uygulaması aracılığı ile kiralanan ya da satın alınan yapımlarda kullanılabilmekte idi.

Microsoft Yükleme Konumu Güncellemesine Gamerların Yorumu

Gamerlar bu özelliğin olmayışından 10 yılı aşkın süredir şikayetçi aslında. Microsoft gibi bir şirketin bu güncelleme için neden bu kadar geç kaldığı ise merak konusu. Dahası şimdilik söz konusu konum seçme özelliği Windows 11 için geçerli. Bu optimizasyonun Windows 10 kapsamında kullanıma sunulup sunulmayacağı da henüz belli değil.