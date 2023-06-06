Apple Vision Pro tanıtıldı – muazzam bir cihaz

Apple‘ın etkinliğinde gözler 15 inçlik Macbook Air‘den önce bomba bir cihaza çevrildi. Apple hayranlarının aylardır beklediği Apple Vision Pro sonunda satışa çıktı. Apple, geleneksel AR/VR şlık etiketinden yola çıkarak, onu dünyanın ilk “uzaysal bilgisayarı” olarak adlandırıyor. VisionOS adı verilen tamamen yeni bir işletim sistemiyle donatılan Vision Pro, çığır açan özellikler sunuyor.

Apple Vision Pro

Vision Pro, her biri posta pulu boyutunda olan ve toplamda 23 milyon piksellik etkileyici bir boyut sunan iki mikro OLED ekranı içeren son teknoloji bir “görüntü sistemi” ile donatıldı. Bu, her bir göz için 4K TV’ninkini aşan bir görsel deneyim anlamına geliyor ve dudak uçuklatan netlik ve keskinlik sağlıyor. Özel katadioptrik lensler, sürükleyici deneyimler için geniş bir renk gamı ​​ve yüksek dinamik aralık sağlayarak görsel kaliteyi daha da artırıyor.

Vision Pro’ya güç vermek, Apple tarafından özel olarak geliştirilen çift çekirdekli M2 işlemci sayesinde oluyor. Ek olarak, yenilikçi bir R1 çipi, içeriğin kullanıcının gözleri önünde sorunsuz bir şekilde görünmesini sağlamak için 12 kamera, beş sensör ve altı mikrofonla işbirliği yapıyor. Etkileyici bir şekilde, R1 çipi ekranlara görüntü akışını yalnızca 12 milisaniyede gerçekleştirerek göz açıp kapayıncaya kadar geçen süreyi sekiz kat aşıyor.

VisionOS kullanıcı arayüzü, göz hareketleri, el hareketleri ve sesli komutların bir kombinasyonu kullanılarak zahmetsizce kontrol edilebiliyor. Fiziksel denetleyicilerin olmaması, kullanıcıların yalnızca onlara bakarak, parmaklarına dokunarak seçerek, bilek hareketiyle kaydırarak veya seslerini kullanarak komutlar vererek uygulamalar arasında gezinmesine olanak tanıyor.

EyeSight adlı benzersiz bir özellik, Vision Pro’nun başkalarıyla etkileşim kurarken şeffaf hissetmesini sağlıyor. Kişilerin bir ortama dalmış durumdayken veya bir uygulama kullanırken cihaz aracılığıyla birbirlerinin gözlerini görmelerine olanak tanıyor. Ek olarak EyeSight, kullanıcının ne zaman meşgul olduğunu veya meşgul olduğunu belirtmek için görsel ipuçları veriyor.

Yüksek performanslı bir taşınabilir pile bağlandığında iki saatlik pil ömrü ile Vision Pro, fişe takıldığında gün boyunca kullanılabilir hale geliyor. Güvenlik ve kimlik doğrulama, kullanıcının irisini kilit açma için analiz eden devrim niteliğinde bir sistem olan Optik Kimlik aracılığıyla sağlanıyor.

VisionOS arabirimi, uygulamaların herhangi bir ölçekte yan yana görüntülenmesine izin veren bir 3B düzeni destekliyor. Ayrıca Vision Pro, Magic Keyboard ve Magic Trackpad’e kablosuz olarak bağlanarak cihazı olağanüstü metin netliğiyle özel, taşınabilir bir 4K ekrana dönüştürerek Mac’in yeteneklerini genişletiyor.

Store ve Facetime İşbirliği

VisionOS için özel bir App Store’un tanıtımı, kullanıcıların yüzbinlerce iPhone ve iPad uygulamasına erişmesini sağlıyor. Bu uygulamalar, cihazın işlevselliğini genişleterek Vision Pro için yeni giriş sistemiyle otomatik olarak ekleniyor. FaceTime aramaları, her katılımcı için gerçek boyutlu içerikler sunarken, Spatial Audio, konuşmaların her bir arayanın konumundan geliyormuş gibi görünmesini sağlayarak sürükleyici bir ses deneyimi yaratıyor.

Görüşmeler sırasında Vision Pro giyen kullanıcılar, gelişmiş makine öğrenimi teknikleri kullanılarak oluşturulan dijital “Persona”lar olarak temsil ediliyor. Bu Personalar, kullanıcının yüz ve el hareketlerini gerçek zamanlı olarak yansıtarak film izleme, fotoğraf tarama ve ortak sunumlar gibi ortak etkinliklere olanak tanıyor.

Herhangi bir alanı kişisel bir sinema salonuna dönüştüren Vision Pro, 30 fit genişliğinde olma hissi veren bir ekran sunuyor. Gelişmiş bir Mekansal Ses sistemi, sürükleyici deneyimi zenginleştiriyor. Ayrıca cihaz, 100’den fazla Apple Arcade oyununu destekleyerek kullanıcılara popüler oyun kumandalarıyla uyumlu geniş ölçekli bir ekran ve sürükleyici bir ses sunuyor.

Vision Pro, Apple’ın ilk 3D kamerasını da beraberinde getiriyor ve kullanıcıların en sevdikleri anıları yakalamalarına, yeniden yaşamalarına ve kendilerini kaptırmalarına olanak tanıyor. Bu arada iCloud’daki fotoğraf kitaplığının tamamına erişilebilir ve fotoğrafları ve videoları gerçek boyutlu bir ölçekte görüntüleyebilirsiniz. iPhone’larda çekilen panoramalar genişliyor ve adeta kullanıcıyı sarıyor, yakalanan anda fiziksel olarak var olma hissi sağlıyor.

Tasarım açısından Vision Pro, camın ve kullanıcının yüzünün etrafında kıvrılacak şekilde tasarlanmış özel bir alüminyum alaşımlı çerçevenin kusursuz bir tasarımına sahip. Modüler sistem kişiye özel bir uyum sağlarken, yumuşak tekstil Light Seal kullanıcının yüz şekline uyum sağlayarak hassas bir konfor sağlıyor.

Esnek kayışlar, sesi kullanıcının kulaklarına yakın tutuyor. Kafa Bandı, yastıklama, nefes alabilirlik ve esneme sağlayan 3D örgü parçası varsayılan seçeneğiyle farklı boyutlar veya stiller için kolayca değiştirilebiliyor

Apple Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde 3.499 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerde 2024’ün sonlarında kullanıma sunulması bekleniyor.