Apple Watch 7, Kan Şekeri İzleme Özelliğiyle Gelecek!

Apple Watch, piyasadaki en popüler akıllı saatlerden biri ve şirket, cihaza sağlıkla ilgili birkaç özellik ekliyor. Bazı özelliklerin, özellikle elektrokardiyogramın (EKG) için hayat kurtarıcı olduğu kanıtlandı bile.

Cihazın gelecek versiyonu olan Apple Watch Series 7′nin sağlıkla ilgili başka bir önemli özelliğe sahip olacağı söyleniyor: kan şekeri izleme. Şeker hastası olan kullanıcılar için bu çok önemli bir detay.

Bu özellik, kanlarında bulunan şeker miktarı her atış dozunu belirlediğinden, her insülin enjeksiyonundan önce kan şekerini bilmesi gereken kullanıcılar için kullanışlı olacak.

Şu anda kan şekeri seviyesini kontrol etmek biraz daha karmaşık. Kullanıcının her test için kan alması, bir test şeridine sürmesi ve daha sonra bir sonuç elde etmek için bir glikometreye yerleştirilmesi gerekiyor. Apple, bunun da sonunu getirmeyi planlıyor.

Rapor, Apple’ın önümüzdeki yıl cihazların içinde olması beklenen yeni nesil sensörler geliştiren Rockley Photonics’in en büyük müşterisi olduğunu ortaya koyuyor. Sensörleri, bir akıllı saatin arkasından deriye kızılötesi ışık saçarak bir kişinin kanındaki belirli sinyalleri okuyabiliyor.

Bu aynı zamanda şirketin, şeker ölçüm cihazının yanı sıra, kullanıcının alkol seviyesini ve tansiyonunu ölçmek için başka sensörler de ekleyebileceğini gösteriyor.