Apple Watch 9 İçin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Apple, giyilebilir teknoloji alanında yatırımlarına devam ediyor. Apple, merakla beklenen ürünü Watch 9 için tanıtım tarihini açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyilebilir teknoloji ayrı bir noktaya ulaştı. Akıllı saatler insanların hayatını birçok yenden olumlu şekilde etkiliyor. Özellikle yakın zamanda akıllı bir saat almak istiyorsanız, kesinlikle Watch 9’un tanıtılmasını beklemelisiniz.

Apple bilindiği gibi eylül ayında tanıtımını yaptığı iPhone modelleri ile birlikte yeni akıllı saatlerini de tanıtıyor. Tarihlerin yaklaşması ile beraber Apple’ın planlarında bir değişiklik olmadığı kanıtlanmış oldu. Buna göre Apple, 13 Eylül tarihinde iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelinin de tanıtımını yapacak.

Apple Watch serisinde en büyük değişim bir sonraki nesil ile başlayacak. “X” ismiyle beraber gelecek olan yeni seri, tasarım anlamında büyük değişikliklere gidecek. Yeni serilerde farklı dizayn edilmiş kordon ve gövde tasarımları bizi bekliyor.

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