Samsung, 1 İnç Büyüklüğünde Yeni Sensörler Üzerinde Çalışıyor!

Teknoloji dünyası için yapılan haberlere göre, Samsung dört yeni üst düzey sensör üzerinde çalışıyor. 50 MP GN6, 200 MP HP7, bilinmeyen bir 320 MP sensör ve ayrıca 440 MP HU1 üzerinde çalışan Samsung, ilerleyen dönemde teknoloji dünyasına çağ atlatmak istiyor.

Samsung’un 50MP sensörünün Samsung’un kendi ürünleri için çok pahalı olduğu söyleniyor, bu nedenle muhtemelen diğer üreticiler tarafından benimsenecek. Samsung’un üzerine çalıştığı 400 MP ve 320 MP’lik sensörler şimdilik Samsung model telefonlarda kullanılmayacağa benziyor.

320 MP kamera, geliştirme tamamlandıktan sonra sonunda Galaxy S serisi için uygun olabilir, ancak tahminci en erken Galaxy S26 Ultra veya daha üst modelinde olacağa benziyor ancak şu an için Samsung telefonda bu sensörleri görmemiz zor.

Son olarak, 200 MP HP7 sensör, biraz daha büyük piksellere sahip olduğundan ve Galaxy S23 Ultra’nın içindeki mevcut 200 MP HP2 sensöre göre çok az iyileştirilmiş görüntü kalitesine sahip olduğundan, başlangıçta Galaxy S25 Ultra’yı tamamlaması planlanmıştı. Bununla birlikte, tıpkı 1 inçlik sensör gibi, bunun da üretimi Samsung’un kendi akıllı telefonları için düşünmesi için çok pahalı olduğu hatırlatma fayda var.

Tüm bu sensörler teknoloji dünyası için büyük umut vaat etse de, maliyetleri oldukça fazla olacağa benziyor. Hangi akıllı telefonların ve hangi şirketlerin kullanacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

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