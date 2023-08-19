Ana SayfaTeknoloji HaberleriGoogle Pixel Watch 2 Listelerde Görünmeye Başladı!

Google Pixel Watch 2 Listelerde Görünmeye Başladı!

Google Pixel Watch 2 bu sonbaharda gelmesi bekleniyor ve şimdiden hakkında birçok sızıntı haberi paylaşılıyor. Dün Google Play tarafından yapılan paylaşımla daha fazla ayrıntılı sızıntıları görmüş olduk.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
google pixel watch 2

Call of Duty Modern Warfare 3 Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü Aksiyon FPS oyunlarından biri olan Call of Duty yıllardır oyun dünyasını domine...

Google Pixel Watch 2 bu sonbaharda gelmesi bekleniyor ve şimdiden hakkında birçok sızıntı haberi paylaşılıyor. Dün Google Play tarafından yapılan paylaşımla daha fazla ayrıntılı sızıntıları görmüş olduk.

Pixel Watch 2’nin eos kod adını taşıdığı ve 384 x 384 piksel çözünürlüklü yuvarlak ekranı ve yan tarafında taç elemanlı kadranı ile bir önceki modelle neredeyse aynı tasarıma sahip olduğu görüyoruz. Ekranın diyagonal olarak 1,2 inç kalması ve muhtemelen OLED olarak çıkması bekleniyor.

Beklendiği gibi Google, Qualcomm ve Snapdragon W5+ Gen 1 yonga setinin (SW5100) yanı sıra 2 GB RAM’in lehine Exynos’u terk ediyor. Ayrıca, Pixel Watch 2’nin muhtemelen Wear OS 4’ün en üstte olduğu Android 13’ü ile geleceği konusunda doğrulama yapıldı.

google pixel watch 2

Pixel Watch 2’nin, birinci nesil Pixel Watch’taki 294 mAh pilden biraz daha büyük olan 306 mAh pille piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yeni cihazın ayrıca Ultra geniş bant (UWB) bağlantısı ve yeni saat yüzü seçenekleriyle birlikte gelecek. Google’ın Pixel Watch 2’yi Pixel 8 serisiyle birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor.

Realme Buds Air 5, 23 Ağustos’ta Geliyor!

-- Reklam --

CS:GO İçin Bir Büyük Zam Daha Geldi!

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarının başında gelen CS:GO, bugün yapılan açıklama ile fiyatını %43 oranında zamladı.2012 yılıyla...
Önceki İçerik
Call of Duty Modern Warfare 3 Yeni Fragmanı Yayınlandı!
Sonraki İçerik
Samsung, 1 İnç Büyüklüğünde Yeni Sensörler Üzerinde Çalışıyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021