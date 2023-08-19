Google Pixel Watch 2 Listelerde Görünmeye Başladı!

Google Pixel Watch 2 bu sonbaharda gelmesi bekleniyor ve şimdiden hakkında birçok sızıntı haberi paylaşılıyor. Dün Google Play tarafından yapılan paylaşımla daha fazla ayrıntılı sızıntıları görmüş olduk.

Pixel Watch 2’nin eos kod adını taşıdığı ve 384 x 384 piksel çözünürlüklü yuvarlak ekranı ve yan tarafında taç elemanlı kadranı ile bir önceki modelle neredeyse aynı tasarıma sahip olduğu görüyoruz. Ekranın diyagonal olarak 1,2 inç kalması ve muhtemelen OLED olarak çıkması bekleniyor.

Beklendiği gibi Google, Qualcomm ve Snapdragon W5+ Gen 1 yonga setinin (SW5100) yanı sıra 2 GB RAM’in lehine Exynos’u terk ediyor. Ayrıca, Pixel Watch 2’nin muhtemelen Wear OS 4’ün en üstte olduğu Android 13’ü ile geleceği konusunda doğrulama yapıldı.

Pixel Watch 2’nin, birinci nesil Pixel Watch’taki 294 mAh pilden biraz daha büyük olan 306 mAh pille piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yeni cihazın ayrıca Ultra geniş bant (UWB) bağlantısı ve yeni saat yüzü seçenekleriyle birlikte gelecek. Google’ın Pixel Watch 2’yi Pixel 8 serisiyle birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor.

Realme Buds Air 5, 23 Ağustos’ta Geliyor!