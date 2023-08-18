Realme Buds Air 5, 23 Ağustos’ta Geliyor!

Realme 11 serisi Mayıs ayında geri geldi ve sahneyi Buds Air 5 Pro kulaklıklarla paylaştılar. Bugün, yapılan açıklama ile beraber 23 Ağustos’ta ilk uluslararası pazarına ulaşacağı açıklandı.

Realme, Buds Air 5 Pro’nun Hindistan’a geleceğini ilk kez açıkladı ve bugün farklı bir boyuta, LED yerleşimine ve süslü mavi renge sahip başka bir kasayı teknoloji dünyası ile paylaştı.

Buds Air 5 Pro, 11 mm woofer’lara ve 6 mm düzlemsel sürücülere (ANC) sahipt ve yüksek bit hızlı bir LDAC codec bileşenini destekliyor. Tere ve ara sıra meydana gelen yağmura karşı su sıçramasına karşı korumayı bizlere sunuyor. Realme, altı mikrofon (her tomurcukta üç adet) sayesinde 50 dB’ye kadar gürültüyü izole edebileceklerini iddia etti. Pil ömrü, ANC kapalıyken 11 saat veya şarj kutusuyla 40 saat olarak derecelendirildi.

Global pazarda da karşımıza çıkacak olan bu cihaz, şu an için hangi fiyat etiketine sahip olacağı konusunda detayları paylaşmadı.

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