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Google, Watch Unlock Özelliğini Kullanıma Sunmaya Hazırlanıyor!

Parmaklarınızın ıslak, kirli olması, yüz tanıma kilidinin çalışmaması veya devre dışı kalması durumunda ahizenin kilidini açmak için bir bildirime dokunabilir veya kilit ekranında yukarı kaydırabilirsiniz.

İbrahim Özbek

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Google, parmak izi tarayıcı veya yüz kilidi açma dışında telefonunuzun kilidini açmanın başka bir yolu olan Watch Unlock özelliğini sergiledi. Özellik, Android 13’te oluşturulmuş mevcut bir Aktif Kilit Açma API’sine dayanıyor.

Yapılan haberlere göre, Watch Unlock özelliği akıllı telefona parmak izi veya yüz tanıtılmadıktan sonra toplayabildiğimiz kadarıyla, telefonun kilidini açmak için izin almak için yakındaki Wear OS cihazınızı arayacaktır. Cihaza gelen izini onaylayarak kilidi açabilirsiniz.

Parmaklarınızın ıslak, kirli olması, yüz tanıma kilidinin çalışmaması veya devre dışı kalması durumunda ahizenin kilidini açmak için bir bildirime dokunabilir veya kilit ekranında yukarı kaydırabilirsiniz. Elbette saatinizin bileğinizde ve telefona yakın olması gerekiyor.

google

Android 13 tabanlı API üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, Google’ın bu özelliği neden ertelediği bilinmiyor. İlerleyen günlerde tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale gelmesi planlanıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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