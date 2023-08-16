Oppo Find N3 Flip Modelinin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Anlık olarak en çok beklenen akıllı telefonlarının başında gelen Oppo Find N3 Flip, katlanabilir akıllı telefonlara yeni bir çağ başlatacak. Bugün yapılan sızıntı haberlerine göre Oppo Find N3 Flip’in çıkış tarihi sızdırıldı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok akıllı telefon markası kendi katlanabilir akıllı telefonunu üretmeye geçti. Özellikle katlanabilir akıllı telefonlarda bir öncü olan Oppo, yeni göz bebeği Find N3 Flip modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Oppo’nun katlanabilir modeliyle ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan haberlere göre, cihazın lansman tarihini açıkladı. Buna göre Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos 2023’te tanıtılacak. Cihaz, küresel pazarda da yerini alacak.

Teknik özellikleri konusunda halen resmi bir açıklama yapılmayan akıllı telefonun, ilerleyen günlerde tüm detaylarının açıklanması bekleniyor.

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