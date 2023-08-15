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Honor X5 Plus dünya çapında tanıtıldı – tüm özellikleri

Honor X5 Plus, 100 doların altına mal olabilecek bütçeye uygun bir akıllı telefon gibi görünüyor. Bu bütçe dostu telefonun son derece iyi teknik özellikleri ve çift kamerası var...

Ayşen Sıla

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Honor, bu yılın başlarında Helio G25 işlemci ile uluslararası pazarda Honor X5 akıllı telefonunu tanıttı. Son zamanlarda markanın Honor X5 Plus üzerinde de çalıştığına dair söylentiler dolaşıyor. Telefon TDRA sertifikasını geçti ve bugün küresel web sitesinde ortaya çıktı. Cihazın fiyatlandırması ve kullanılabilirliği henüz mevcut değil, ancak tüm teknik özellikleri biliyoruz.

Honor X5 Plus

Görünüm ve teknik özelliklere bakılırsa, Honor X5 Plus, 100 doların altına mal olabilecek bütçeye uygun bir akıllı telefon gibi görünüyor. Telefon, çift kamera kurulumuyla düz bir tasarıma sahip. Kenarlar da düz ve ön kısımda kalın çerçeveli bir su damlası çentiği var. Telefonun ekranı 6,56 inç boyutunda ve 90 Hz yenileme hızı, HD+ çözünürlük ve 20:15:0 ​​en boy oranı sunuyor.

honor-x5-plus-3

Honor, X5 Plus’taki ekranın doğal ışıktaki değişiklikleri simüle eden Dinamik Karartma teknolojisini desteklediğini söylüyor. Bu özelliğin göz yorgunluğunu azaltması gerekiyor. Yakışıklı, MediaTek Helio G36 sekiz çekirdekli işlemci desteği taşıyor.

Fotoğrafçılık için, Honor X5 Plus, 50 MP kamera (f/1.8) ve derinlik kamerası (f/2.4) vaat ediyor. Selfie kamera bölümünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP bir kamera var. Akıllı telefonun yakıtını 5200 mAh’lik bir pili var ve pilinizin bitmesi durumunda 10 W’lık süper hızlı şarj deneyimi sunuyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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