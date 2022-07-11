Apple Watch Pro Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Apple, bu yıl bitmeden Apple Watch Pro isimli yeni bir akıllı saati piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Sızıntı haberlerine göre ise bu akıllı saatin fiyatı dudak uçuklatacak seviyede olacak.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyilebilir akıllı ürünler oldukça popüler hale geldi. Özellikle akıllı saatler bu noktada birçok insanın hayatını kolaylaştırıyor. Apple, akıllı telefon konusunda olduğu gibi akıllı saat konusunda da rekabette en üst sıralarda yer alıyor. Eğer yapılan haberler doğruysa, bu yılın sonlarına doğru Apple, Watch Pro adında bir akıllı saat ile beraber piyasayı yeni bir çağa çıkaracak. Bununla beraber yapılan haberlere bizlere gösteriyor ki, bu akıllı saatin fiyatı ortalama akıllı saatlere oranla oldukça yüksek olacak.

Bugün raflarda yer alan akıllı saatlere baktığımız zaman, birçok yeni ürün ve değişen teknoloji görüyoruz. Bu yüzden piyasaya çıkacak olan akıllı saatlerin oldukça yüksek özelliklere sahip olması gerekiyor. Bildiğiniz üzere Apple, çıkardığı ürünler ile beraber teknoloji dünyasına çağ atlatıyor. Bu yüzden yeni akıllı saat Apple Watch Pro’da akıllı saatler içerisinde devrim yaratacağa benziyor.

Apple, yaklaşık 2 ay sonra büyük bir etkinlik düzenleyecek ve iPhone 14 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Ancak bu fuar kapsamında diğer ürünler hakkında her hangi bir bilgi yer almadı. Neredeyse tüm teknoloji dünyası Apple’ın düzenleyeceği etkinlikte AirPods ve 8. nesil akıllı saatlerinde yer alacağını tahmin ediyor.

Çıkan haberler bize Apple Watch Pro’nun diğer akıllı saatlere oranla daha fazla bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. 900 – 1000 dolar aralığında çıkması beklenen Apple Watch Pro, ülkemizde yaklaşık olarak 35 bin TL civarında olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

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