Xiaomi 12 Lite Tanıtıldı! Fiyat ve Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından olan Xiaomi, düzenlediği lansman ile beraber yeni akıllı telefonu olan Xiaomi 12 Lite modelini tanıttı.

Bütçe dostu olarak çıkması planlanan Xiaomi 12 Lite, birçok yönden akıllı telefon kullanıcılarını mutlu edecek özelliklere sahip olacak. Telefonun işlemci kısmına baktığımızda Snapdragon 778G işlemciyi görüyoruz. Aynı zamanda grafik tarafında ise Adreno 642L modeli ile karşılaşıyoruz.

Xiaomi 12 Lite, 6.55 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Bununla beraber FullHD ekran bizleri bekliyor. OLED panele sahip olan Xiaomi 12 Lite modelinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bizleri bekliyor. Bu özellikler özellikle düşük bütçeli telefonlara bakıldığı zaman beklenmedik özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi, bu modelli bütçe dostu olarak tanıttı ve birçok kişi bu durumdan oldukça memnun görünüyor.

Xiaomi 12 Lite için 3 farklı model bizleri bekliyor. 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM ve 256GB 8GB RAM seçeneklerinden birisini tercih edebilirsiniz. 108 Megapiksel ana kamera, 9 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro sensörü ile beraber kullanıcılara muhteşem bir kamera deneyimi sunuyor. Ön tarafta ise bizleri 32 Megapiksel kamera ile güzel selfiler çekebilirsiniz.

Xiaomi 12 Lite’ın şu an için Türkiye fiyatı bilinmiyor ancak yurt dışında 400 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda yerini aldı.

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