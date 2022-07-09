Geçtiğimiz ay Apple’ın WWDC 2022 etkinliklerinde tanıttığı M2 MacBook Air, Türkiye’de ön satışa çıktı.

M2 işlemciye sahip olan M2 Macbook Air’i geçtiğimiz ay tanıtan Apple, büyük bir ilgi görmüştü. Herkesin aklında Türkiye’ye geliş tarihi ve satış fiyatı merak konusu olmuştu. Dün yapılan açıklama ile beraber Türkiye’ye gelen M2 MacBook Air’ın fiyatı da belli oldu.

Güçlü işlemcisi ile göz önüne çıkan M2 MacBook Air, hayranları tarafından dört gözle bekleniyordu. Dün Apple’ın resmi sitesinde erişim sınırlandı ve kısa bir aradan yeniden açıldı. Bu bekleyiş sonrası Apple sayfasına giren kullanıcılar M2 MacBook Air’ın fiyatı ile karşılaştı.

M2 MacBook Air, 25 bin 999 TL’ye Türkiye’de ön satışa sunuldu. Tabii ki bazı özellikleri yükselterek fiyatının artışına neden olabilirsiniz. Ancak başlangıç fiyatı şu an için 25 bin 999 TL olarak belirlendi. M2 MacBook Air için ön sipariş verenler, 26 Temmuz ila 2 Ağustos tarihleri arasında ürünlerine kavuşabilecekler.

İnce çerçeveli bir yapıya sahip olan M2 MacBook Air, 13.6 inç büyüklükte bir ekrana sahip olacak. Bu durum önceki MacBook modellerine oranla daha küçük ama daha kompakt bir yapıya sahip olacağını bizlere gösterdi. Apple, daha önce MacBook Pro modelleri için duyurduğu MagSafe şarj konektörünü yeni MacBook Air ile de sundu. 30 dakikada %50 şarj olan 67 watt’lık adaptör ile hızlı şarj desteği yer alacak.

M2 MacBook Air’ın genel özellikleri şu şekilde;

500 nit, 1 milyar renk sunan 13,6 inçlik Liquid Retina ekran

8 çekirdekli CPU, 10 çekirdeğe kadar GPU’dan gücünü alan M2 işlemci

2 TB’a kadar SSD

24 GB’a kadar RAM

18 saate kadar batarya ömrü

MagSafe şarj konektörü

1080p FaceTime HD webcam

11,3 mm kalınlığında ve 1,2 kg ağırlığında

Önceki modellere oranla daha narin ve küçük bir yapıya sahip olan M2 MacBook Air, hem kolay taşıma hem de iyi bir donanıma sahip olacak.

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