GeForce Now Kütüphanesine 4 Yeni Oyun Eklendi!

Günümüzün en büyük bulut oyun sistemi olan Nvidia GeFoce Now, bugünkü yaptığı açıklama ile beraber 4 yeni oyunun kütüphanesine eklendiğini açıkladı. GeForce Now kütüphanesi eklenen 4 yeni oyun, toplam oyun sayısını 1000’den fazla hale getirdi.

Geçtiğimiz yılla beraber hayata geçen bulut oyun hizmeti GeForce Now, kullanıcılarına muhteşem avantajlar sağlıyor. Bu sağladığı hizmetlerin başında ise oyunlar geliyor. Her hafta düzenli bir biçimde oyunları kütüphanesine ekleyen GeForce Now, kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. Bugün yapılan açıklama ile beraber 4 yeni oyun daha kütüphaneye eklendi.

Hem kur dalgalanmaları hem de çip krizi sebebiyle ekipman fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. Özellikle birçok oyun meraklısı bu yüzden oyunlardan uzak kalmış durumda. Bu sorunlara çözüm olarak geliştirilen GeForce Now bulut oyun sistemi ile beraber internete bağlı olduğunuz her ana en iyi ekipmanlarla oyunlara dahil olabilirsiniz. GeForce Now içerisinde birçok oyun yer alıyor. Bu oyunları tek oynayabildiğiniz gibi arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Ayrıca GeForce Now içerisinde birçok büyük bütçeli oyunda yer alıyor.

GeForce Now’a bu hafta eklenen oyunlar şu şekilde;

Matchpoint – Tennis Championships

Starship Troopers – Terran Command

Sword and Fairy Inn 2

Arma Reforger

Şu an için GeForce Now içerisinde 1000’den fazla oyun yer alıyor ve bu oyunlara yenileri her hafta ekleniyor. İnternet bağlantısı ile beraber kullanım imkanı sunan bu bulut sistem, bir nebze de olsa, oyunseverlerin daha iyi oyun deneyimi yaşamasına yardımcı oluyor. Şu an için çok fazla kullanıcısı bulunmasa da, kullanıcı sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

