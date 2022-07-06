God of War Ragnarok 9 Kasım’da PS5 ve PS4’e geliyor!

Sony, 2018’de çıkan God Of War oyununun devanı olan olan God of War Ragnarok 9 Kasım’da PlayStation 5 ve PS4’e geleceğini duyurdu. Çokça beklenen bu oyunun serisi gene satış rekorlarını geçmesi planlanıyor. Oyun geliştiricisi şirket çıkacak oyun hakkında hem grafikler olsun hem de oynanış bakımında oyunculara oldukça zevk vereceklerini açıkladı.

God of War Ragnarok’un en son yayınlanan fragmanında oynanış hakkında bilgi yok ancak Kratos ve oğlu Atreus’un olağanüstü silahları ile bir dövüş kesiti yayınladılar. Şirket ardından oyun için şu açıklamada bulundu;

Kratos ve Atreus’a, dünyayı sona erdirecek olan kehanet savaştan önce cevaplar için efsanevi bir yolculukta katılın. Bu sırada Asgard’ın gözleri onların her hareketini izliyor…

İlk oyunun konusuna gelecek olursak; İskandinav mitolojisinde geçen oyun, Kratos ve oğlu Atreus’un ölen annesinin vasiyeti olan diyarların en yüksek yerinden küllerini dökme amacıyla çıktıkları maceraları anlatır.

God of War Ragnarok konusuna gelecek olursak ilk oyunun sonunda Thor’un gelmesi ile Kratos ile oğlu Atreus’un Thor’a karşı olan mücadelesini anlatacağı muhtemel.

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