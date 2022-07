Ubisoft Forward 2022 Eylül’de Gerçekleşiyor!

Günümüzde artık oyun dünyasının yeri çok başka gelişen teknoloji ile şirketler artık yeni projeler üstünde çalışıyor. Bu şirketler arasında Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft her yıl oyuncuları heyecanlandıran bir tanıtım organizasyon düzenlemekte. Yapılan açıklamada ise Ubisoft Forward 2022 Eylül ayında gerçekleşecek.

Duyurudan sonra oyun hayranlarının ilgi odağı olan Forward 2022 heyecanla beklenmekte. Yapılan bir diğer açıklamada ise çok sayıda yeni oyunun da açıklanacağı ve bu oyunlar arasında Ubisoft’un en çok oynanan oyunlarının da yer alacağı bilgiler arasında.

Bu kapsamda Ubisoft, 2022 yılında gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili bilgileri paylaştı. Ubisoft, yapmış olduğu açıklamada Forward etkinliğinin 10 Eylül 2022’de gerçekleşeceğini oyun severlere duyurdu

Etkinliğe katılamayacak kişiler içinde YouTube ve Twitch platformu üzerinde canlı yayın yaparak hayranlarının etkinliği izlemesine olanak sağlayacaklar.

Bildiğiniz üzere Ubisoft’u en ünlü oyunu Assassin’s Creed’dir. Bu oyunun yanı sıra Ubisoft, Far Cry, Rabbids, Beyond Good & Evil, Just Dance, Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell, Rayman ve Prince of Persia’nın gibi oyunlarınında geliştiricisidir. Son bilgilere göre Prince of Persia’nın yeniden oyun piyasasına çıkması söylentiler arasında.

Oyuncuları en heyecanlandıran haber ise Ubisoft tarafından yapıldı; Ulaşılan bilgilere göre Ubisoft, bu etkinlikte Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu hakkında bilgi verecek.

