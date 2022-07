GeForce Now, Temmuz Ayında 13 Yeni Oyun Getiriyor!

Günümüzün en yaygın kullanılan bulut sistemi olan GeForce Now, her ay yeni oyunlarla oyuncuları mutlu etmeye devam ediyor. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte GeForce Now, yeni oyunlarını oyunseverlerle paylaştı. Temmuz ayında tam 13 oyun GeForce Now kütüphanesine eklenecek.

Bildiğiniz üzerine dünya üzerinde yer alan ekonomik durumlardan dolayı çoğu insan iyi bir bilgisayar donanıma sahip değil. Özellikle halen devam eden çip krizi, ekipman fiyatlarını tavana çekti. İşte bu durumda GeForce Now, birçok oyunseverin hayatını kurtarıyor.

GeForce Now içerisinde oyunseverler kütüphane içerisinde yer alan oyunları kullanabiliyor. Özellikle birçok yüksek sistem gerektiren oyunları GeForce Now sayesinde rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Hali hazırda içerisinde birçok oyun olan GeForce Now, Temmuz ayı ile birlikte 13 yeni oyunu daha kütüphanesine ekleyeceğini açıkladı.

Ayrıca yapılan açıklamaya göre, GeForce Now artık akıllı televizyonlarda da kullanılabilecek. Samsung Smart TV’ler artık GeForce Now ile entegre çalışacak ve oyunseverler buradan oyunları oynayabilecek.

Bu hafta GeForce Now’da olan oyunlar şu şekilde;

Alaloth – Champions of The Four Kingdoms

Disgaea 6 Complete

Card Shark

KartKraft

Hotline Miami

NASCAR 21

Temmuz ayında GeForce Now’a eklenecek oyunlar şu şekilde;

Matchpoint – Tennis Championships

Sword and Fairy Inn 2

Loopmancer

Stones Keeper: King Aurelius

Endling – Extinction is Forever

Grimstar: Welcome to The Savage Planet

Sweet Transit

Panzer Arena: Prologue

Hell Pie

Turbo Sloths

Arma Reforger

Dungeon Defenders

rFactor 2

GeForce Now’ın Temmuz ayında kütüphaneye ekleyeceği 13 yeni oyun ilk haftanın ardından listeye eklenmeye başlayacak.

