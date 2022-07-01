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Gerçekçi NBA Oyunu Geliyor!

Pokemon Go geliştiricisi Niantic, yeni bir gerçekçi NBA oyunu çıkaracaklarını duyurdu. NBA All-World isimli olacak oyun mobil platformda sergilenecek.

Mustafa

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Okuma Süresi: 1 dk.
Gerçekçi NBA Oyunu

Pokemon Go geliştiricisi Niantic, yeni bir gerçekçi NBA oyunu çıkaracaklarını duyurdu. NBA All-World isimli olacak oyun mobil platformda sergilenecek, Chris Paul, Steph Curry ve James Harden gibi ligin yıldızlarından bazılarını bulmak için görevlendireceksiniz. Üç puanlık yarışmalar gibi mini oyunlarda sanal oyunculara meydan okuyabilecek ve onları takımınıza dahil etmeden önce rekabet edebileceksiniz.

NBA All-World oyuncuları, NBA yıldızlarını özel kıyafetler giydirebilecekler spor malzemeleri mağazaları ve marketler gibi yerler bulunacak. Eşyalarla da olduğu gibi kadronuzu da geliştirebileceksiniz. Yapılan karşılaşmalar, gerçek hayattaki basketbol sahalarında yapılacak.

Niantic’in NBA All-World’ü ne zaman yayınlayacağı henüz tam olarak belli değil, yakın bir zamanda kullanıcılar ile buluşacak.

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