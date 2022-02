En İyi 50 Xbox Oyunu

En iyi Xbox oyunlarını merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda keyifle oynayacağınız en iyi Xbox oyunlarını listeledik. Yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz. Siz de yorum kısmında en çok sevdiğiniz Xbox oyununu paylaşabilirsiniz. Haydi başlayalım!

1 – Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2; sizi Vahşi Batı’nın ve tüm eylemlerinizin önemli olduğu çarpıcı; dinamik bir versiyonuna bırakıyor. Orijinal oyunun öncesi niteliğinde olan Red Dead 2, genellikle doğru olanı yapmakla çetesine sadık kalmak arasında seçim yapmak zorunda kalan zorlayıcı; karmaşık Arthur Morgan’a odaklanıyor.

2 – The Witcher 3: Wild Hunt

Witcher serisindeki üçüncü oyun, kayıp aşkını ve evlat edindiği kızını ararken; The Continent dünyasında kahramanı Rivera Geralt’ı baz alıyor. Piyasadaki en büyük açık dünya üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunlarından biri olarak lanse edilen bu gösterişli oyun; oyuncuların en az 100 saat harcamasıyla ilerliyor.

3 – Dishonored 2

Dishonored 2, orijinal Dishonored’ın devamı niteliğinde. Ancak gizlilik, büyülü güçlerle buluşuyor ve birinci şahıs aksiyon formülü bozulmamış olsa da; oyunu artık iki perspektiften de oynayabilirsiniz: Corvo Attano veya İmparatoriçe Emily Kaldwin perspektifinden. Her ikisinin de oyunun yaratıcı misyonunda ve alanlarında farklı şekillerde gezinmenize ve hedeflere ulaşmanızı sağlayan farklı güçleri vardır.

4 – Doom Eternal

Oyunun adrenalin pompalayan birinci şahıs atış aksiyonu; her karşılaşmada etkileyici bir şiddet uygulamanıza izin veren bir sandbox silah artık her zamankinden daha dinamik ve akıcı. Alev makinesi, tamamen güçlü kan yumruğu gibi yeni yetenekler; çift atlama ve hava atışı gibi yeni platform hareketleri sayesinde; iblis istilasına uğramış bir Dünya’da iblisleri öldürmek daha kolaylaşıyor.

5 – Gears 5

Bu sefer Kait Diaz’a ve onun Locust mirasını anlama arayışına odaklanan Gears 5’in iddialı oyunu; serinin şimdiye kadar gördüğü en tatmin edici ve dinamik halini tamamlamak için açık dünya keşfini bir araya getiriyor.

6 – Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice; Dark Souls geliştiricisi From Software’in en son çıkan aksiyon RPG’sidir ve sizi öldürmek isteyen canavarca düşmanlarla dolu 16. yüzyıl Japonya’sının mitolojik bir versiyonunda dikkatli bir şekilde yolunuzu bulmaya zorlar. Sekiro, hareketliliğiyle Dark Souls’tan sıyrılıyor; çünkü istediğiniz yere çengel atıp düşmanınızı hazırlıksız yakalamak için duruşlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.

7 – Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11, şimdiye kadarki en büyük; en kanlı ve en iyi Mortal Kombat oyunudur ve hem sıradan hem de rekabetçi savaşçılar için tonlarca içerik barındırır. Oyunun destansı hikaye modu, serinin geçmişini ve bugününü enfes bir duvar dışı zaman yolculuğu macerasıyla anlatıyor, dönen Zaman Kuleleri sürekli yeni bir dizi zorluk sunuyor.

8 – Forza Horizon 4

Horizon 4, oyun dünyanızı gerçek oyuncularla dolduran ve dinamik mevsimler sunan, paylaşılan dünyada çok oyunculu bir oyun sunar; mevsimler her hafta değişirken yarış taktiklerinizi yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar için ayarlamanız gerekir.

9 – Cuphead

Cuphead, 1930’ların çizgi filmlerinden esinlenen muhteşem bir sanat stiliyle 2D platform oluşturmayı bir araya getirerek; eşit parçalardan oluşan büyüleyici ve zorlu bir ortaya çıkarıyor. Bu büyüleyici sidescroller oyunu, tek başınıza veya bir arkadaşınızla keyfini çıkarabileceğiniz bir platform seviyesiyle tamamlanan yaratıcı; cezalandırıcı boss dövüşleriyle tanınır.

10 – Devil May Cry 5

Her türlü kılıç, silah ve büyüyü kullanarak çok iyi derecelerde şık ve tatmin edici kombinasyonlar oluşturabilen; franchise ikonları Nero ve Dante’nin yanı sıra gizemli yeni gelen V’nin perspektifinden oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun abartılı hikayesi, serinin uzun süredir hayranı olanları memnun ediyor; çarpıcı fotogerçekçi grafikleri ise onu bugüne kadarki en iyi görünen Devil May Cry oyunu yapıyor.

11 – Madden NFL 20

Madden NFL 20, EA’nın uzun süredir devam eden futbol serisine yıllardır yapılan en önemli yükseltmelerden biridir. Bu oyun aynı zamanda; özel oyun kurucunuzu kolejden NFL Draft’a, eylemlerinize göre değişen tam bir NFL kariyerine götürdüğünüz sinematik bir kariyer moduna sahiptir.

12 – Apex Legends

Apex Legends, her biri kendi benzersiz yeteneklerini bir araya getiren; çeşitli farklı karakterler kullanarak ve üç kişilik 20 manganın savaştığı taktiksel takım tabanlı bir oyun sunuyor. Apex’in mükemmel Ping sistemi; tek kelime etmeden bile takım arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı kolaylaştırır ve oyun, sıkı atış ve akıcı hareketin farklı karışımını sunar.

13 – Resident Evil 2

Bir kez daha, serinin şimdiye kadar gördüğü en sürükleyici; sinematik ara sahnelerle bir araya getiren benzersiz bir hikayesi olan Leon Kennedy ve Claire Redfield olarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Resident Evil 2 sadece harika bir yeniden yapım değil, neredeyse yepyeni bir oyun.

14 – Overwatch

Overwatch, hemen hemen herkesin keyif alabileceği nadir bir çok oyunculu nişancı oyunudur. Eşit derecede renkli arenalarda savaşan 20’den fazla renkli karaktere sahip bu oyun, sadece düşmanları öldürmek yerine; bir takım olarak çalışmayı ve kahramanınızın benzersiz yeteneklerinden yararlanmayı da gerektirir.

15 – Celeste

Celeste sadece harika bir bağımsız oyun değil, bu neslin en iyi 2D platform oyunlarından biridir. Öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor olan Celeste; her türlü tehlike ve çukurdan kaçınmak için bir atlama, atılma ve duvara tutunma dışında hiçbir şey kullanmadan bir dizi acımasız ama tatmin edici derecede zorlu platform seviyelerinde gezinmenizi sağlar.

16 – Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey, seriyi büyük ölçüde ileriye taşıyan devasa bir açık dünya destanıdır. Bu yeni oyunda ana karakteri seçme hakkına sahipsiniz: Kassandra veya Alexios. Oyunun hikaye dizileri boyunca yaptığınız seçimler genel anlatıyı etkiliyor.

17 – Monster Hunter: World

Monster Hunter: World Capcom’un sevilen aksiyon-RPG serisini modern konsollara getiriyor ve sonuçlar nefes kesici. Dinamik gündüz/gece döngüleri; yok edilebilir ortamlar ve hem dost canlısı hem de ölümcül tonlarca vahşi yaşam içeren bu devasa kooperatif macerası; kendinden önceki hiçbir Monster Hunter oyununa benzemeyen bir ölçek ve kapsam duygusuna sahip..

18 – Rocket League

Roket League, rekabet etmek istiyorsanız; ustalaşması inanılmaz derecede zor olan ve bağımlılık yaratan bu neslin en büyük çıkışlarından biridir. Oyun şöyle işliyor: Siz ve rakip takım bir futbol oyunu oynuyorsunuz; ancak her biriniz bir insan yerine bir arabayı kontrol ediyorsunuz.

19 – Sunset Overdrive

Bu oyun, parlak renkli bir şehri yakınlaştırıp; tuhaf güçler kullanarak yabancı düşmanları bile alt ettiğiniz bir açık dünya aksiyon oyunudur. Sunset Overdrive, pek oynanan bir oyun değil ancak bir denemeyi hak ediyor.

20 – Outer Wilds

Outer Wilds, insanda merak uyandıran bir gizeme sahip, düşük kaliteli bir uzay keşif oyunudur. Başlangıçta, Outer Wilds Ventures’ın diğer üyelerini takip etmek için kendi gezegeniniz Timber Hearth’tan kısmen tahtadan yapılmış bir uzay gemisinde havalanıyorsunuz.

21 – Halo: The Master Chief Collection

Halo’da yeniyseniz, dört ana Halo oyununun yanı sıra çığır açan Halo; Reach ve Halo: ODST’yi deneyimlemenin en iyi yolu budur. Modern geliştirmelere sahip bu oyun, özellikle Halo 2 ve orijinal Halo: Combat Evolved’ın modern grafik boyasından sonra çok daha iyi görünüyor. Savaş, seviye tasarımı ve hikaye modern standartlara göre; oldukça iyi durumda ancak sondaki görevlerin bazıları biraz tekrarlanmış gibi hissettirebilir.

22 – Hollow Knight

Oldukça klostrofobik bir 2D oyun olarak başlayan oyun; renkli böcekler ve bilgelik, övünme veya genel saçmalığın tuhaf incisinden ayrılmaya istekli duyarlı yaratıklarla süslenmiş birbirine bağlı alanların geniş bir labirentine açılıyor.

23 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, klasik Metal Gear gizliliğinin bir dizi açık dünya ortamı ve birçok açık uçlu görevle karışımıdır. Snake olarak, görünmeden gizlice dolaşmadan anında doğaçlama yapmaya kadar neredeyse istediğiniz herhangi bir şekilde görevleri üstlenebilirsiniz.

24 – Halo Infinite

Infinite, orijinal Halo oyununun açık alanlarına bir miktar geri dönüş getiriyor; fakat yalnızca onu sahte bir açık dünyayı içerecek şekilde genişletiyor. Bu da bir dizi silah veya silahlı araçla düşman uzaylılarını vurarak kırılmış bir halka dünyasını yıkabileceğiniz anlamına geliyor.

25 – Hitman World of Assassination

Bu oyunda moda şovlarından gizli komplekslere sızmaya kadar çeşitli görevlerde çeşitli hedefler gönderebilirsiniz. Hain bir uyuşturucu satıcısını dikkatli bir şekilde öldürmenize izin veren bir suikast oyunudur. James Bond veya Leon gibi hissetmek isteyenler için önerilebilecek bir Xbox One oyunudur.

26 – Destiny 2

Destiny 2’nin yeni sezon modeli ilk başta biraz tereddütle karşılandı; ancak Bungie’nin sezondan sezona hikaye ritimlerini iç içe geçiren zorlayıcı anlatısı ilgi çekiyor. İster Stasis ile karanlığı geri püskürtün, ister havalı silahlarla bir şeyler vurun Destiny 2; zamanın testini kanıtladı ve oyuncuların geri gelmesini sağlıyor.

27 – Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice, atmosfer, hikaye anlatımı, mekanik ve kavramsal tasarım konusunda adeta bir ustadır. Hellblade’in güzel sunumu ve yoğun hikayesi, üzücü karanlığın bu canlı hikayesinde ciddi konusunu pekiştiriyor.

28 – Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon, Yakuza oyun formülüne devrim niteliğinde bir yaklaşım. Sadece yeni bir kahramanı, Ichiban Kasuga’yı değil; aynı zamanda klasik aksiyon serisini sıra tabanlı bir RPG’ye dönüştürüyor. Yakuza: Like a Dragon; ana hikayesi ihanet etrafında dönen bir komedi olduğu kadar bir dram da.

29 – Gears Of War

Klasik Gears of War oyununun tamamı burada – sipere dayalı dövüş; yakın infazlar ve çok daha fazlası – sadece daha stratejik bir biçimde. Her zamanki yüksek kaliteli karakter gelişimi ve çok sayıda muhteşem motor içi ara sahneler sayesinde hikayesi de oldukça iyi.

30 – Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order; ışın kılıcınızla veya seçtiğiniz kuvvet gücüyle takip edebileceğiniz mükemmel zamanlanmış; savuşturmalarla savaş sanatında ustalaşmanızı sağlayan harika bir iş çıkarıyor. Cal Kestus’tan sonra birçok düşmanı fethetmek için tüm yeteneklerinizde ustalaşmanız gerekeceğinden; bu özellikle daha zor yerlerde ödüllendiricidir.

31 – GTA Online

Tek oyunculu hikayesi, Rockstar’ın 21. yüzyıl Amerikan rüyasına hicivli bakış açısını; üç farklı oynanabilir karakter aracılığıyla akıllıca aktaran ve sonunda bunun için kredi aldığınızda – yaklaşık 30 saatten fazla – ilgi çekici bir suç destanıdır. Çok oyunculu bileşene sahip GTA Online’da kelimenin tam anlamıyla yıllarca sürecek içerik mevcut.

32 – The Witcher 3

Oyunun devasa açık dünya alanları, hem kapsam hem de yoğunluk açısından etkileyicidir. Her devasa alan, öldürülecek büyük canavarlar; çözülmesi gereken heyecan verici gizemler ve açığa çıkacak kişisel hikayelerle donatıldı. Yıldız bir seslendirme kadrosu tarafından gerçekleştirilen harika diyaloglar; inanılmaz bir orijinal film müziği, hem teknik hem de sanatsal bir başarı olarak nitelendirilen görseller ve hikayesi ile oyun tarihinin en etkileyici genel yapımlarından biridir.

33 – Assassin’s Creed Valhalla

Daha önce hiç Assassin’s Creed oyunu oynamadıysanız; burada daha büyük bir evren olsa bile, burada geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmanızı engelleyecek önceden gerekli bir bilgi olmadığı için hemen bu oyunla bu evrene katılabilirsiniz.

34 – Hitman 3

Hitman 3, göz kamaştırıcı bir perspektiften gerçekten nefes kesici sahnelere sahip. Dubai’deki ilk görev sizi kendine bağlayacak, ancak geri kalan beşi – esasen fantastik Knives Out filminin oynanabilir bir versiyonuna benzeyen ikincisi de dahil olmak üzere – sayısız yolu denerken Xbox’ınızı saatlerce açık tutacak.

35 – Control

Control, IGN’nin 2019 Yılın Oyunu ödülünü kazanan, olağanüstü bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunudur. Acımasızlardan ilham alan güzel bir ortamda ilgi çekici bir gizemi çözen harika karakterler ve oyundaki en iyi telekinezilerden biri, Control’ü kaçırılmayacak bir deneyim haline getiriyor.

36 – Inside

Bu oyunda her piksel, animasyon, ışık ışını ve ses ipucu için dikkat etmeniz gerekir. Inside beyninizi çok fazla yormayacak ancak etkileyici sözsüz hikayesi; oyunu bitirdikten sonra günlerce tüm bunların ne anlama geldiğini düşünmenizi sağlayacak.

37 – Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps, yaratıcı bulmacaları ve karakterlerine nefes alma ve parlama şansı veren duygulu anlarla noktalanan yarış platformları periyotları sayesinde; her yerde bulabileceğiniz en iyi platform oyunlarından biridir.

38 – Outriders

Outriders, üç oyunculu ekiplerin üssünü yükselttiği; topluluklarını güvende tuttuğu, donanımlarını iyileştirdiği ve oyunun sözde açık dünyasını keşfettiği üçüncü şahıs, sınıf tabanlı bir ganimet nişancı oyunudur.

39 – Slay The Spire

Dövüş, sıra tabanlı bir RPG’ye benzer; ancak bir menüden saldırılar ve büyüler seçmek yerine, her karakterin özel kart havuzundan kartlar çekilebilir. Bu kartlar saldırma, savunma, büyü yapma veya özel yetenekler kullanmanıza izin veriyor. Her karakterin kendi kart seti vardır ve bu da oyun stillerini kökten farklı kılar.

40 – Carrion

Pikselli, bir korku oyunu olan Carrion, oyuncuları kendi anormal yaratığı rolüne sokar. Oyunda gölgeli bir biyoteknoloji şirketinin ajanları tarafından keşfedilen ve bir dizi istilacı ve aşağılayıcı deneye tabi tutulan; dünya dışı bir varlığı canlandırıyorsunuz.

41 – Tetris Effect: Connected

Parçaları çevirin, tahta boyunca düz yatay çizgiler oluşturun ve kuleniz tepeye ulaşmadan düşen şekillerle uğraşmaya çalışırken; bunların kaybolmasını izleyin. Oyun, bu deneyimi rahatlatma ve tatmin seviyelerine getirmeye yardımcı olan güzel müzik ve titreşimli, değişen görsel efektler getiriyor.

42 – Minecraft

Tek başına oynandığında meditatif olabilen ve başkalarıyla paylaşıldığında; sosyal olabilen bir oyundur ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş keşfedilmeyi bekleyen bir sürü içerik vardır. Bu listedeki diğer oyunlar gibi Minecraft’a girmek çok kolay, ancak kolayca bırakamayacaksınız.

43 – Hades

Hades sizi Yunan yeraltı dünyasına götürür ve sizi Yunan ölüm tanrısının oğlu Zagreus’un yerine koyar. Ama Hades’in sonsuza kadar cehennemde mahsur kalmış çocuğu olmak berbat bir şey. Bu yüzden (tanrısal teyzeleriniz, amcalarınız ve kuzenlerinizin yardımıyla) derinliklerden çıkmak için defalarca kez savaşmalısınız.

44 – Stardew Valley

Oyuna dedenizden bir çiftliği devralarak başlıyorsunuz ve ardından azalan dönümleri devralmak için başka bir kasabaya taşınıyorsunuz. Sonrasında 10, 20, 50, 100’den fazla saat boyunca o çiftliği modern bir ütopyaya dönüştürmek için çalışmanız gerekiyor.

45 – Age Of Empires

PC’de tarihi imparatorlukları birbirine düşüren klasik bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Arkadaşlarınıza karşı savaşabilmeniz için tarih belgeselleri gibi anlatılan çeşitli kampanyaların yanı sıra çevrimiçi çatışmalar da mevcuttur.

46 – Nobody Saves the World

Oyunda çeşitli yaratıklara dönüşme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip tuhaf, beyaz bir kabuk olarak oynuyorsunuz. Görevleri tamamlayarak sahip olduğunuz formları iyileştirecek ve daha da fazlasını açacaksınız.

47 – Unpacking

Unpacking, eşyalarınızı paketinden çıkarıp bir odaya yerleştirdiğiniz basit küçük bir oyundur. Her öğenin olabileceği çeşitli yerler var ve mekanınızı mantıklı bir şekilde dekore etmek size kalmış. Sakinleştirici ve biraz katartik olan bu oyun, kaosu düzene dönüştürmenize izin veriyor.

48 – Mass Effect Legendary Edition

Hikaye, fütürist bir askeri kahraman olan Komutan Shepard’ı, çeşitli görevler için bir uzaylı uyumsuz koleksiyonu toplamakla görevlendiriyor. Her oyun, serinin geniş anlatımından bağımsız hikayeler ve çıkış karakterleriyle harika bir şekilde hazırlanmış.

49 – Unsighted

Oyun, kıyamet sonrasında dünyayı yeniden inşa etmek isteyen bir grup robot etrafında dönüyor. Unsighted’daki her karakterin ölmeden önce belli saati vardır ve onlarla konuşurken adlarının yanında tik tak ettiğini görebilirsiniz. Birinin ömrünü uzatabilirsiniz, ancak zindanlarda ve açık dünyada bulunan nadir bir kaynağı ödemeden olmaz.

50 – Spelunky 2

Spelunky 2, şimdiye kadar yapılmış en sevilen roguelike oyunlarından birinin devamı niteliğindedir. Devam oyunu hala hazine arayan, ultra zorlu bir macera şeklinde ama Dünya yerine Ayda geçiyor. Oyunda hazineleri yakalamak için çeşitli düşmanlara yakalanmamaya ve onlar tarafından öldürülmemeniz gerekiyor.