İşte Xbox Game Pass’a Bu Ay Gelen Oyunlar

Microsoft, bu Şubat ayında Game Pass hizmetine gelen oyunları açıkladı. En büyük oyun, Ark: Survival Evolved temel başlığının yanı sıra oyunun birçok genişleme paketini içeren Ark: Ultimate Survivor Edition oldu.

Bu ayın listesinde ayrıca Her Story’nin yaratıcısı tarafından yönetilen Telling Lies ve çeşitli başka bağımsız oyunlar de yer alıyor. Game Pass’e yapılan bu eklemeler, Microsoft’un geçen ay Activision Blizzard’ı satın alma niyetine ilişkin çarpıcı duyurusunun ardından geldi.

Ark: Ultimate Survival Edition PC; konsol ve mobil cihazlarda satışa çıkacacak. Ayrıca Ark içeriğinin “kesin koleksiyonu” olarak kabul edilen oyun; oyuncuların ilkel bir dünyayı keşfederken ve savaşları sahnelerken dinozorlarla yakın ve kişisel olmalarını sağlıyor.

Diğer mevcut oyunlar arasında 1920’lerin vodviline dayanan bir dünyada ışık ve gölge ile oynayan bir bulmaca-platformu olan övülen Contrast ve 100’den fazla oynanabilir karaktere ve çeşitli zorlu savaşlara sahip bir roguelite olan Skul: The Hero Slayer yer alıyor.

Game Pass aboneleri ayrıca Into the Wood adlı bir Grounded güncellemesine ve Microsoft Flight Simulator için bir Avustralya güncellemesine erişebilecek. İşte bu ay hizmete katılan oyunların tam listesi.

Contrast

Dreamscaper

Telling Lies

Besiege

CrossfireX

Edge of Eternity

Skul: The Hero Slayer

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

Ark: Ultimate Survivor Edition

Infernax

Birkaç yüksek profilli oyun da Game Pass’ten ayrılıyor. Bu arada 15 Şubat’ta aboneler artık 2019’un en iyi aksiyon oyunlarından biri olan Control’ü oynayamayacak. Ayrıca, PlayStation 2 orijinalinin kesin remaster’ı olan Final Fantasy XII The Zodiac Age de ayrılıyor. İşte Şubat ayında hizmetten ayrılanlar.

Control

Code Vein

Final Fantasy XII The Zodiac Age

The Medium

Project Winter

The Falconeer