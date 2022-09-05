Apple Watch Pro Tasarımı Belli Oldu!

Günümüzün teknoloji devi Apple yakın zamanda çıkarmayı planladığı Watch SE ve Watch Pro gibi yeni akıllı saat modelleri üzerinde çalışmalarını oldukça yoğunlaştırmış durumda. İddialara göre Watch Pro’nun tasarım görselleri sızdırıldı.

Apple akıllı saat konusunda piyasada sözü olan bir marka haline geldi, özellikle son zamanlarda çıkardığı akıllı saatler ile kullanıcılarını oldukça memnun etmişlerdi. Söylentilere göre Watch Pro, yeni modellerin premium versiyonu olarak kullanıcılara sunulacak.

Tasarımına gelecek olursak belirtilen sızıntılar dahilinde yuvarlatılmış kenarlı kare ekrana ve yeni bir düğmeye sahip olacağı söyleniyor. Şu ana kadar çıkan en büyük ekranlı Apple Watch olması beklenen akıllı saat, 49 mm’lik boyutla piyasaya çıkacak.

Beklenen bir diğer özellikler ise saatin sağ tarafında çıkıntılı Digital Crown, mikrofon ve çoklu görev düğmesi yer alacak olması, sol tarafında ise yeni bir düğme ve hoparlör bölgesi bulunuyor.

Son olarak akıllı saatin fiyatına gelecek olursak şirket tam bir fiyat belirlemiş olmasa da Apple Watch Pro fiyatının 900 ila 1000 dolar arasında olmasını bekliyor. Oldukça yüksek bir rakam olan bu fiyatın düşmesi beklenmekte.

Çıkış tarihi ise 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlik kapsamında Apple Watch Pro’nun duyurulması bekleniyor.

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