Apple Watch Series 7 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple’ın yeni akıllı saati tanıtıldı ve söylentilerin aksine dümdüz bir ekrana sahip deil. Aslında Apple, daha yumuşak, kavisli kenarlar ve cam kapak ile biraz daha yuvarlak hale geldiğini söylüyor. Karşınızda Apple Watch Series 7…

Apple Watch Series 7

Apple’ın yeni nesil saat serisindeki en büyük gelişme, aynı genel gövdedeki yeni, daha büyük ekran. Apple, çerçeveleri Seri 6’dan %40 daha ince olan 1,7 mm‘ye indirerek ekranı kasanın kenarlarına kadar uzatmayı başardı. Şirket, bunun ekranın %20 oranında büyümesini sağladığını söylüyor.

Apple’ın Watch Series 7’si de daha dayanıklı hale geldi – cam kapak artık çatlamaya karşı daha dayanıklı ve saat, WR50 su geçirmezliğine IP6X toz koruma derecesi ekledi.

WatchOS, daha büyük düğmeler gibi yeniden tasarlanmış yeni kullanıcı arayüzü öğeleriyle daha büyük ekrandan yararlanacak. Bildirimler daha fazla metin gösterecek ve Apple Watch artık metinleri yanıtlamak için eksiksiz bir QWERTY klavyeye sahip.

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Apple, aynı 18 saatlik pil ömrüne güvenebileceğinizi ancak yeni USB-C hızlı şarj cihazı sayesinde şarjı %33 daha hızlı hale getirdiğini söylüyor. Şarj cihazında 45 dakika, Apple Watch Series 7’yi %0’dan %80’e çıkarıyor.

Apple, yeni Apple Watch Series 7’yi %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan ve beş yeni renkle satışa sunuyor. Ayrıca üç paslanmaz çelik model ve bir titanyum model de bulunuyor.

Watch Series 7 bu sonbaharda piyasaya çıkıyor ve 399 dolardan başlıyor. Apple Watch Series 3, 279 dolardan başlayan Watch SE ile birlikte 199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Watch Series 6 ise tamamen satıştan kaldırıldı.