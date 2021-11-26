Apple Watch Series 7’nin Fiyatı 5.399 TL Oldu

Apple geçtiğimiz dakikalarda tüm ürünlerine öngörülemeyen oranlarda zamlar yaptı. Apple Watch Series 7’de bu zamlardan etkilenen ürünlerden biri oldu.

Apple Watch Series 7‘nin en uygun versiyonu artık 5.399 TL ve bu fiyat 41 MM versiyon için geçerli. Eğer 45 MM versiyonunu almak isterseniz 4.799 TL‘yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Bildiğiniz gibi Apple Türkiye’de sadece en basic Apple Watch modellerini satışa sunuyor. Türkiye’de henüz akıllı saatler için e-sim altyapısı olmadığı için diğer modelleri sadece yurt dışında satışa sunuluyor. Bu nedenle sadece alimünyum olan versiyonları alabiliyoruz. Paslanmaz çelik ve Titantum modellerini ise malesef yurt dışından almamız gerekiyor.

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