Apple Türkiye iPhone Fiyatlarına Görülmemiş Zam Yaptı

Apple Türkiye az önce Türkiye’de satışa sunulan ürünlere çok büyük zamlar yaptı. Bu zamlar bugüne kadarki en büyük artış olarak yorumlandı. İşte Apple Türkiye’deki bazı ürünlerin zamlı fiyatları ve detaylar.

iPhone 13 serisi en büyük artışı yaşayan ürünlerin başında geliyor. Türkiye’den bir iPhone 13 Mini almak isterseniz ödeyeceğiniz en düşük ücret 13.999 TL olacak. Bu fiyata 128 GB versiyonu olacaksınız. Daha yüksek kapasiteye sahip bir modeli tercih ederseniz sırasıyla; 256 GB için 15.199 TL ve 512 GB versiyon için 17.599 TL ödemeniz gerekiyor.

iPhone 13 modeli için ödeyeceğiniz minimum tutar ise 14.999 TL ve 128 GB kapasiteye sahip olursunuz. Eğer 256 GB kapasiteyi tercih ederseniz 16.199 TL ödemeniz gerekiyor. En yüksek kapasite olan 512 GB versiyonu almak isterseniz ise bu fiyat 18.599 TL’ye çıkıyor.

iPhone Pro Modelleri El Yakıyor

iPhone 13 Pro modeli 128 GB versiyon için ödeyeceğiniz tutar 19.999 TL. Eğer 256 GB modeli almak isterseniz 21.199 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Sırasıyla 512 GB için 23.599 TL ve 1 TB kapasiteye sahip model için 25.999 TL ödemeniz gerekiyor.

iPhone 13 Pro Max modeli bildiğiniz gibi en yüksek fiyata sahip olan iPhone. Bu telefon için 128 GB kapasiteyi model almak isterseniz 22.999 TL ödemeniz gerekiyor. Diğer kapasiteye sahip modeller için ise sırasıyla 256 GB için 24.199 TL, 512 GB model için 26.599 TL ve en pahalı olan 1 TB kapasiteye sahip iPhone 13 Pro Max için 28.999 TL ödemeniz gerekiyor.