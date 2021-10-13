Apple Watch Series 8, 2022’de daha büyük bir ekran ile gelebilir

Apple, 2022 için daha büyük ekranlı bir Apple Watch üzerinde çalışıyor olabilir. Sektörün içinden ve Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları CEO’su Ross Young’a göre, Apple’ın Watch Series 8‘i gelecek yıl piyasaya çıktığında üç adede kadar ekran boyutuna sahip olabilir.

Şu anda, satışa sunulan yeni Apple Watch Series 7, kendisinden önceki Series 6‘nın 40mm ve 44mm’sinden daha yüksek olan 41mm ve 45mm olmak üzere iki boyutta geliyor. Dolayısıyla Apple Watch Series 8‘in 45 mm’nin ötesine geçmesi mümkün.

Bu arada, popüler analist Ming-Chi Kuo‘ya göre Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığınızı (bazı mevcut akıllı saatlerde olduğu gibi cilt yüzeyi değil, zihin) izleme yeteneği gibi yeni sağlık yönetimi özellikleri ekleyecek. Ancak bunun nasıl çalışacağı açık değil.