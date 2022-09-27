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Apple Watch Ultra parçalarına ayrıldı

Giyilebilir ürün serisinde daha büyük, daha parlak ve daha dayanıklı bir iyileştirme olan yeni Apple Watch Ultra, bu yıl ilgi odağı oldu. Ayrıca zorlu ortamlarda kullanılmak üzere yapılmıştır, bu da bu ortamlar onu yok ederse onarımının kolay olup olmadığını gösterir. Her zamanki gibi çözüm iFixit'te. iFixit'teki onarım hakkı meraklıları, Apple Watch Ultra'yı vida vida söken bir video yayınladı.

Ahmet Ekinler

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Apple Watch Ultra - Cepkolik

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iFixit, iPhone 14‘ü parçalara ayırdığında, Apple’ın telefonu tamir etmeyi kolaylaştırmak için iç kısımları yeniden tasarladığını ve tamir edilebilirlik derecesinde 7/10 gibi iyi bir puan aldığını keşfetti. Yeni Apple Watch Ultra‘nın arka paneli tutan dört açık vidası var – bu, 28.000 liralık yeni akıllı saatin onarılmasının kolay olduğu anlamına mı geliyor?

Hayır. iFixit’in Watch Ultra’yı tamir etmenin zorluklarını açıklayan aşağıdaki sökme videosunu izleyin.

Bunun bir kısmı kaçınılmazdır – saat 100m’lik etkileyici bir su geçirmezlik derecesine sahiptir ve onu 40m (130ft) derinliğe daldırabilirsiniz. Bu tür bir su yalıtımı gerçekten iyi bir yalıtım gerektirir, bu nedenle arkayı çıkarırsanız, yeni bir conta taktığınızdan (ve bunu iyi yaptığınızdan) emin olmanız gerekir.

Başka bir sorun da tasarımın kendisiyle ilgili – pile arkadan erişilemiyor, ekranı çıkarmanız gerekiyor. Watch Series 7‘de de durum böyleydi, ancak Apple Watch Ultra düz bir ekrana sahip ve metal gövdenin etrafında koruma için yükseltilmiş bir dudak yer alıyor. Bu, ekranı kırmadan çıkarmayı çok zorlaştırır.

Onarımların maliyeti nedir? Resmi Apple kanallarından geçmek, pili değiştirmek için size 100 ABD Dolarına mal olacak, diğer daha ilgili onarımlar (kırık bir ekran dahil) AppleCare+ planı olmadan 500 ABD Doları (ve bununla birlikte 80 ABD Doları) olacaktır.

Apple, Apple Watch Ultra için Türkiye’de henüz tamir ve değişim ücretlerini açıklamadı!

Onarımları kendiniz yapmayı düşünüyorsanız, iFixit’in pil ve ekran değiştirme kılavuzlarına göz atabilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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