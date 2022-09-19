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Apple iPhone 14 dayanıklılık testini en yüksek notlarla geçti

Ahmet Ekinler

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iPhone 14

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Yıllarca süren heyecandan sonra, hayranlar nihayet bu hafta sonu Grand Theft Auto 6'ya ilk kez...

iPhone 14 nihayet kullanıcıların elinde ve Zach olarak da bilinen JerryRigEverything, çizilme, yanma ve bükülme gibi olağan testleriyle dayanıklılığını test etmek için burada. 14’ün tasarımı, donanım tarafında bir miktar iyileştirme ile çoğunlukla geçen yılki iPhone 13‘ten aktarılıyor. Bir önemli donanım farkı, Apple’ın artık arka camın çıkarılmasını kolaylaştırması ve onarım maliyetlerinin önemli ölçüde daha düşük olmasıdır.

Her zamanki gibi, dayanıklılık testleri, Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede küçük çizikler ve 7. seviyede daha derin çizikler ortaya çıkaran bir ekran çizik testi ile başlar. Alüminyum kenarlar, bu Midnight Black renginde gerçek renklerini ortaya çıkaran bir bıçakla birkaç keskin karşılaşmayı yönetir. İnceleme birimi iPhone 14‘teki arka kameralar, safir kristal lens kapaklarına sahip olarak listeleniyor, ancak çizik testi, 6. seviyede işaretler görünmeye başladığından durumun böyle olmadığını ortaya koyuyor.

Uzun süreli ekran yanma testi, beklendiği gibi düzelmeyen birkaç ölü pikselle sonuçlanır. Bükme testi en sona ayrılmıştır ve iPhone 14, baskı altında herhangi bir esneme belirtisi göstermiyor.

Testin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz

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KaynakGsmarena

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