Apple Watch X Yolda! Akıllı Saatlerde Yeni Dönem Başlıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Apple, çıkarmayı planladığı Apple Watch X modeli ile beraber üst düzey tasarımı kullanıcılar ile buluşturmayı hedefliyor.

Önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde iPhone 15 serisi ile beraber Watch X modeli de tanıtılacak. Ayrıca tanıtılacak akıllı saatler arasında Watch Series 9 ve Watch Ultra modelinin de olması bekleniyor.

Apple’ın 2024 veya 2025 için Apple Watch’u yeniden tasarlamak istediği ortaya çıktı. Akıllı saatin tasarımında büyük bir değişikliğe gideceği söylenen teknoloji devinin, bunu Watch’un 10. yaşına özel olarak yapacağı ifade edildi.

2024 veya 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple Watch X modeli, tasarı ile göz önünde olacak. Tanıtım tarihinin yaklaşması ile beraber fiyat hakkında detayların paylaşılması bekleniyor.

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