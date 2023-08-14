Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple Watch X Yolda! Akıllı Saatlerde Yeni Dönem Başlıyor!

Apple Watch X Yolda! Akıllı Saatlerde Yeni Dönem Başlıyor!

Önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde iPhone 15 serisi ile beraber Watch X modeli de tanıtılacak. Ayrıca tanıtılacak akıllı saatler arasında Watch Series 9 ve Watch Ultra modelinin de olması bekleniyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: Less than 1 dk.
0
Apple watch x

Kadın E-Ticaret Girişimcileri İçin IdeaSoft İşbirliği

Günümüzde iş dünyası her zamankinden daha fazla kadın girişimciye ev sahipliği yapmaktadır. Kadınlar, farklı sektörlerdeki...

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Apple, çıkarmayı planladığı Apple Watch X modeli ile beraber üst düzey tasarımı kullanıcılar ile buluşturmayı hedefliyor.

Önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde iPhone 15 serisi ile beraber Watch X modeli de tanıtılacak. Ayrıca tanıtılacak akıllı saatler arasında Watch Series 9 ve Watch Ultra modelinin de olması bekleniyor.

Apple’ın 2024 veya 2025 için Apple Watch’u yeniden tasarlamak istediği ortaya çıktı. Akıllı saatin tasarımında büyük bir değişikliğe gideceği söylenen teknoloji devinin, bunu Watch’un 10. yaşına özel olarak yapacağı ifade edildi.

Apple watch x

2024 veya 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple Watch X modeli, tasarı ile göz önünde olacak. Tanıtım tarihinin yaklaşması ile beraber fiyat hakkında detayların paylaşılması bekleniyor.

iPhone 15 Pro Modelleri 8 GB RAM İle Gelebilir!

-- Reklam --

iPhone 15 Pro Modelleri 8 GB RAM İle Gelebilir!

Apple'ın yeni göz bebeği iPhone 15 serisi önümüzdeki ay resmen tanıtılacak. Tanıtımın tarihine kısa bir zaman kalırken iPhone 15...
Önceki İçerik
Kadın E-Ticaret Girişimcileri İçin IdeaSoft İşbirliği
Sonraki İçerik
Ninja Kaplumbağalar Oyun Oluyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021