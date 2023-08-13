iPhone 15 Pro Modelleri 8 GB RAM İle Gelebilir!

Apple’ın yeni göz bebeği iPhone 15 serisi önümüzdeki ay resmen tanıtılacak. Tanıtımın tarihine kısa bir zaman kalırken iPhone 15 Pro modeli 8 GB RAM ile gelebilir.

Bildiğimiz kadarıyla yalnızca Pro modelleri (iPhone 15 Pro ve Pro Max) yeni Apple A17 Bionic yonga setini kullanırken, Pro olmayan modeller hala A16’ya sahip olacak.

İPhone, iPhone 12 Pro’dan bu yana 6 GB RAM ile piyasaya çıkıyor. Yapılan haberlere göre yeni A17 Bionic, hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max modellerinde hem 6 GB hem de 8 GB RAM ile test edildi. Haber, sonunda hangi RAM boyutunun resmen geleceği konusunda bilgileri paylaşmadı ancak 8 GB RAM halen seçenekler arasında yer alıyor.

İlerleyen günlerde konu hakkında Apple tarafından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Apple iPhone 15 Pro yine 6GB RAM ile gelecek!