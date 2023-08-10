Ana SayfaAkıllı TelefonApple iPhone 15 Pro yine 6GB RAM ile gelecek!

Apple iPhone 15 Pro yine 6GB RAM ile gelecek!

Bellek, Samsung ve Micron tarafından sağlanacak bir LPDDR5 RAM modülü olarak belirtiliyor. Kaynağımız, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te 8GB RAM'in ancak pek olası olmadığını belirtiyor. Umarız Apple bizi şaşırtır.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
1
iphone 15 pro özellik

Xiaomi Mix Fold 3, 14 Ağustos’ta Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, son birkaç aydır yeni nesil akıllı telefonları üzerinde çalışıyor ve bunların birçoğunun şirket CEO'su...

Apple iPhone 15 serisi yakında görücüye çıkacak. Ancak lansman etkinliğine yaklaştıkça, internette yeni söylentiler ve raporlar da sızmaya devam ediyor. Şimdi ise yeni nesil iPhone modelleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Görünüşe göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’teki A17 Bionic işlemcide 6 adet CPU ve GPU çekirdeği bulunacak. Önceki nesil A16 Bionic, altı CPU çekirdeğine, ancak yalnızca beş GPU çekirdeğine sahipti. Bu nedenle, yeni nesil işlemci, oyun gibi çeşitli görevlerde gelişmiş performans sunmaya yardımcı olacak ek bir GPU çekirdeğine sahip olacak.

Hepsi bu kadar da değil, A17 Bionic’in saat hızı 3,46 GHz’den 3,7 GHz’e yükselecek. Yeni A serisi yonga seti, genel performansın yanı sıra enerji verimliliğinde de iyileştirmeler getiren daha gelişmiş 3nm işlemine dayalı olacak. Ancak kaynağımız, Apple’ın yeni nesil iPhone 15 Pro serisinin yalnızca 6 GB RAM’e sahip olacağını iddia ediyor. Önceki söylentiler, belleğin 8GB RAM’e yükseldiğini ima etmişti, ancak bu kaynak aksini belirtiyor.

iphone 15 etkiinlik

Bellek, Samsung ve Micron tarafından sağlanacak bir LPDDR5 RAM modülü olarak belirtiliyor. Kaynağımız, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te 8GB RAM’in ancak pek olası olmadığını belirtiyor. Umarız Apple bizi şaşırtır.

-- Reklam --

Call of Duty Modern Warfare 3 Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü Aksiyon FPS oyunlarından biri olan Call of Duty yıllardır oyun dünyasını domine etmekte. Yapımcı şirket olan...
Önceki İçerik
Xiaomi Mix Fold 3, 14 Ağustos’ta Görücüye Çıkacak!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021