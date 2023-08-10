Apple iPhone 15 Pro yine 6GB RAM ile gelecek!

Apple iPhone 15 serisi yakında görücüye çıkacak. Ancak lansman etkinliğine yaklaştıkça, internette yeni söylentiler ve raporlar da sızmaya devam ediyor. Şimdi ise yeni nesil iPhone modelleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Görünüşe göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’teki A17 Bionic işlemcide 6 adet CPU ve GPU çekirdeği bulunacak. Önceki nesil A16 Bionic, altı CPU çekirdeğine, ancak yalnızca beş GPU çekirdeğine sahipti. Bu nedenle, yeni nesil işlemci, oyun gibi çeşitli görevlerde gelişmiş performans sunmaya yardımcı olacak ek bir GPU çekirdeğine sahip olacak.

Hepsi bu kadar da değil, A17 Bionic’in saat hızı 3,46 GHz’den 3,7 GHz’e yükselecek. Yeni A serisi yonga seti, genel performansın yanı sıra enerji verimliliğinde de iyileştirmeler getiren daha gelişmiş 3nm işlemine dayalı olacak. Ancak kaynağımız, Apple’ın yeni nesil iPhone 15 Pro serisinin yalnızca 6 GB RAM’e sahip olacağını iddia ediyor. Önceki söylentiler, belleğin 8GB RAM’e yükseldiğini ima etmişti, ancak bu kaynak aksini belirtiyor.

Bellek, Samsung ve Micron tarafından sağlanacak bir LPDDR5 RAM modülü olarak belirtiliyor. Kaynağımız, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te 8GB RAM’in ancak pek olası olmadığını belirtiyor. Umarız Apple bizi şaşırtır.