Apple Watch Yine Yeniden Hayat Kurtardı!

Apple Watch‘un hayat kurtaran bir başka olağanüstü başarısında; Atlanta, ABD’li yaşlı bir adam, Apple Watch‘ı düşüşü algıladığı ve; acil servisleri uyardığı için ölümden kurtarıldı. Haber ilk olarak Atlanta CB546 Haber ağı tarafından bildirildi ve 22 Ocak’ta gerçekleşti.

Yaşlı adamın saati düşüşü algılamıştı ve cihazdan; onun iyi olduğuna dair bir yanıt gelmeyince saat Clayton County Acil Durum İletişim Merkezini uyardı.

Morrow Şehri İtfaiyesi Başkan Yardımcısı Jeff Moss‘a göre, ilk müdahale ekipleri Moro polisiyle olay yerine geldi; ancak burası adamın gerçek konumundan biraz farklıydı. Adamın yarı bilinçli olduğu ortaya çıktı ve Apple Watch’un yardım istediği andan itibaren; bulunması sadece 12 dakika sürdü.

Sağlık kuruluşuna kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Apple Watch’ı olmasaydı durumunun daha kötü olabileceğine inanılıyor. Adamın adı ve gerçek yaşı belirtilmedi.

Apple, Apple Watch’taki Düşme Tespiti özelliğiyle birçok hayatı kurtarmaya devam ediyor. Apple Watch, sağlık ve zindelik fonksiyonlarına ek olarak cankurtaran olarak da görev alıyor.

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