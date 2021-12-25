Apple Watch 7 ile Yapmanız Gereken 8 Şey!

Apple’nin son harikası olan Apple Watch 7, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürüldü. Hem şık dış görünüşlü hem de iPhone’unuzun bir parçası olan Watch 7, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Watch 7’den tam verim almanız için yapmanız gereken 8 ufak detay yer alıyor.

1-) Apple Watch 7’yi kutudan çıkardığınız ilk an hemen kullanmaya başlamayın, ilk olarak hızlı şarj ile güzel bir fulleme yapın. Böylece kullanımınız daha verimli olacaktır. Çoğu akıllı cihaz fabrikadan çıktığı zaman tam dolu şarj ile gelmez bunlara Apple ürünleri de dahildir.

2-) Eğer spor ile uğraşıyorsanız Watch 7 tam size göre bir yardımcı olacaktır. Bu özellikten tam verim alabilmek için 1 veya 2 egzersizinizi kayıt edin. Böylece daha doğru sonuçlar elde ederek spor yapabilirsiniz.

3-) Hücresel bir Apple Watch’ınız varsa, size kutudan çıktığı anda ücretsiz hücresel bağlantı sağlamayacaktır. Bunun yerine, operatörünüz aracılığıyla bir hücresel plan satın almanız gerekir. Bu işlemi saatinizdeki Ayarlar > Hücresel bölümünden veya iPhone’unuzun Watch uygulamasından başlatabilirsiniz.

4-) Apple Watch, özellikle iPhone’unuzda ayarlanmış çok sayıda bildiriminiz varsa, varsayılan olarak çok sayıda bildirimle birlikte gelir. Neyse ki, bu bildirimleri özellikle saatte yönetmek yeterince kolaydır.

iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın ve Ayarlar > Bildirimler‘e gidin. Burada, tüm uygulamaları gözden geçirin ve artık görmek istemedikleriniz için bildirimleri devre dışı bırakın.

5-) Saatinize iPhone’unuzdan mevcut tüm uygulamaları indirmesini söylediyseniz, gerçekten ihtiyacınız olandan çok daha fazla seçeneğiniz olabilir. Uygulama görünümünü her açtığınızda alakasız seçenekler denizi olmayacağından, bu uygulamaları silmek, kullanmak istediğiniz uygulamaları bulmanızı çok daha kolay hale getirecektir.

6-) Pandemi sebebiyle iPhone cihazınızı açmanın zorluğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir Apple Watch 7’e sahipseniz, “Apple Watch ile kilidi aç” özelliğini aktif etmeniz yeterlidir.

7-) Eğer bir Mac cihazınız varsa, kapağını kaldırarak veya iMac’inizdeki bir tuşa basarak uyandırdığınızda, Apple Watch’unuzun kilidi bileğinizde açık olduğu sürece hemen açılır.

8-) Saatinizin sesini kapatmak için uyandırmanız, alttan yukarı kaydırmanız ve ardından Kontrol Merkezi’ndeki alarm zili simgesine dokunmanız yeterlidir. Sesi kısmak için saatte veya Watch uygulamasında Ayarlar > Sesler ve Dokunma‘ya gidin, ardından buna göre ayarlamak için ses simgelerini kullanın.

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