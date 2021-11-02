Apple Wİ-Fİ 6E Destekleyen AR/VR Başlık Geliştirdi

Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın çıkarmayı planladığı AR/VR hakkında bilgileri paylaştı.

Kuo, cihazın karmaşık tasarımı nedeniyle üretim gecikmeleriyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini söyledikten sonra, 9to5Mac tarafından görülen bir yatırımcı notunda, ürünün daha yüksek bant genişliği ve düşük gecikme için Wi-Fi 6E desteğine sahip olacağını belirtti.



Şuanda en büyük sorun, bir bilgisayara bağlantı gerekmesi gibi duruyor. Bu sorun için Apple, Wİ-Fİ 6E‘yi destekleyen bir ürün geliştirmeye çalışıyor. Bildiğiniz üzere Wİ-Fİ 6E, en yeni nesil Wi-Fi’dir. Apple’ın yaptığı bu geliştirmeler daha yüksek hızları desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla sayıda bağlantı sayısına olanak sağlıyor. Bu AR/VR başlıkları yüksek çözünürlüklü ve düşük gecikme süresi nedeniyle daha fazla bant genişliği gerektiriyor. Ancak, daha önce Facebook‘un popüler Oculus Quest‘i zaten Wİ-Fİ 6‘yı destekliyordu.

Ayrıca sızıntılara göre 2022 yılında Sony ve Meta şirketleride Wi-Fi 6/6E destekleyen VR başlık çıkaracakları sızdırıldı. Artık yeni çıkacak olan VR başlıklarında, kablosuz deneyimi artırmak ve herhangi bir cihaza bağlı kalmamak için 5G mmWave‘i kullanacak gibi duruyor.

Apple’ın AR/VR Başlığı Nasıl Olacak?

Sızan bilgilere göre Apple’ın yeni çıkaracağı AR/VR başlık, gelişmiş sensörler, 8K ekranlar ve süper güçlü çiplerle son derece kaliteli olacak.

Bu derece sağlam ve kaliteli bir AR/VR başlık olan Apple’ın son gözdesinin fiyatı merak konusu olmuştu. Fiyatı hakkında da sızan bilgiler bulunuyor. Apple’ın çıkaracağı AR/VR gözlüğün yaklaşık 3000 dolar civarı olacağı tahmin ediliyor.

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