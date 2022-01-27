Apple, Xbox’a Rakip Olmaya Hazırlanıyor!

Apple hakkında yeni bir söylenti ortaya çıktı ve bu, bazı gelecek planlarına işaret ediyor. Görünüşe göre şirket video oyun konsolu pazarına girecek ve görünüşe göre Microsoft Xbox’tan bazı mühendisleri kendi şirketine dahil etmeye bile çalıştı.

Windows Central yazarı Jez Corden ilginç bilgileri paylaştı. Kaynağın pek güvenilir olmadığını ve şu anda onu destekleyecek herhangi bir özel kanıt veya belgeye sahip olmadığını belirtti. Bununla birlikte bu söylenti doğruysa bu oyun endüstrisinde büyük bir haber olacak.

Corden, “Bir süredir Apple’ın kendi konsolunu yapmak için Xbox mühendislerini kandırdığına dair şeyler duyuyorum. Apple’ın bir video oyun konsolu yapmayı araştırdığını duydum ve bunun bir VR oyunu mu; yoksa metaverse olayı mı yoksa buna benzer bir şey mi olacağını bilmiyorum; ama Apple’ın peşinden koştuğu bazı mühendisler Microsoft’ta çalışıyor.” dedi.

Bununla birlikte, iPhone üreticisi, TV’de oynanabilen Apple Arcade ile oyun odağını artırıyor. Dolayısıyla markanın en azından konsol benzeri bir ürün konusunda biraz deneyimi var. Umarız gelecekte bir Apple oyun konsolu görebiliriz.