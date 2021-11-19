Microsoft Xbox Uygulamasında Yaşanan Sorun Çözüldü

Microsoft, Windows için Xbox uygulamasında yaşanan oyun yükleme sorunu hakkında iyileştirmeler yaptı. Yapılan testlerde, Windows mağazasında oyun yüklemek için Xbox uygulamasına erişim izni tanındı. Bu ayın başlarında yaşanan sorun, güncellemeler ile ortadan kalmışa benziyor. Yapılan güncellemeler ile PC oyuncularının, oyun dosyalarına sınırsız bir şekilde erişim izni hakkı oldu. PC oyuncuları, oyun dosyalarını istedikleri gibi düzenleyebilecek.

PC için Xbox Game Pass‘ten oyun yüklemek artık sorunsuz bir hale geldi. Ayrıca bu güncelleme ile beraber oyun dosyalarını yedekleyebilirsiniz. Böylece olası bir sorunda, gerekirse dosyaları yeniden yükleyebilirsiniz. Daha önce Microsoft, oyunları bir sürücünün kökündeki bir WindowsApps klasörüne yüklemeye zorladı. Durum böyle olunca oyun dosyaları değiştirilemez veya hareket ettirmenize izin vermiyordu. Gelen güncelleme ile Xbox uygulaması artık bir konum seçmenizi istemiyor.

Eğer mevcut oyunlarınız yüklüyse bunları ikincil sürücülere taşıyabilirsiniz. Yapılan testlerde, Forza Horizon 5, Gears 5 ve Microsoft Flight Simulator başarıyla ikincil bir sürücüye taşındı. Ayrıca yapılan testlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yapılan testler sonucunda, kullanıcılar istedikleri dosya ve klasörlere tam olarak erişebiliyor.

Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları, dilerlerse mağazadan Xbox Insider Hub uygulaması aracılığıyla Xbox uygulamasını test edebilirler. Bu güncellemeden yararlanmak için Xbox Insider Hub uygulamasındaki “Windows Oyun” ön izlemesine katılmanız gerekiyor. Ayrıca Microsoft, bu sorunun yanı sıra bir sürü konu hakkında iyileştirme yaptı.

Yapılan güncelleştirmeler sonucunda, oyun yükleme sorunu PC kullanıcıları için ortadan kalktı. Windows mağazası, Steam‘e benzer bir hale geldi. Böylece birçok kullanıcının kaçtığı Xbox Game Pass, yapılan güncelleştirmeler ile beraber daha kullanılır bir hal aldı.

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