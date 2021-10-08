Microsoft, XBox’ın 20. Yılını Bakın Nasıl Kutladı!

Microsoft, popüler oyun konsolu Xbox platformunun 20. yıl dönümünü kutlamak için yeni bir oyun kumandası piyasaya sürüyor. Şirket, klasik Xbox yeşil renk şemasına ve yarı saydam bir gövdeye sahip yeni kumanda; bu haftanın başlarında duyurdu.

Xbox ürün pazarlama müdürü Jessica Tsujikawa’ya göre yeni kumanda; yarı saydam yeşil bir gövdeye sahip orijinal Xbox hata ayıklama kitinden ilham alan; bir şeffaf tasarım; vaat ediyor.

Ayrıca 20th Anniversary Special Edition Xbox Kablosuz Oyun Kumandası’nın 15 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Tasarımından bahsetmişken, oyun kumandasının ön yarısında, kullanıcıların oyun kumandasının iç donanımı görmelerini sağlayan; yarı saydam siyah bir tasarım yer alıyor.

Özellikle Microsoft, müşterilerin denetleyiciyi konsola bağlayarak; 20. yıl dönümü Xbox Series X dinamik arka planının kilidini açmasına da olanak tanıyor. İlgilenenler için yeni 20th Anniversary Special Edition denetleyicisi; standart Xbox denetleyicisinin fiyatından yaklaşık 10 dolar daha yüksek olan 69,99 dolara görücüye çıktı.

Yeni denetleyici, Windows, PC, Android ve iOS cihazlarının yanı sıra hem Xbox One hem de Xbox Series X ve Series S konsollarıyla da uyumlu. Şirket, yeni denetleyicinin yanı sıra yeni 20. Yıldönümü Özel Sürüm Xbox Stereo Kulaklığını da piyasaya sürdü. Bu oyun kulaklığı da benzer parlak yeşil vurgulara ve yarı saydam siyah tasarıma sahip ve aynı fiyat etiketini taşıyor.

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