Xbox Cloud Gaming (Xcloud), Xbox One’a Geliyor!

Xbox Cloud Gaming veya xCloud namı diğer Microsoft’un oyun akış hizmeti, Android, PC’ler ve iOS’ta mevcuttu. Microsoft şimdi bu hizmeti son nesil Xbox One dahil olmak üzere oyun konsollarına getiriyor.

xCloud, kullanıcıların akıllı telefonunuz gibi normalde bu oyunları desteklemeyen cihazlarda 100’e kadar farklı Xbox oyunu oynamasına olanak tanıyor. Şimdi, hizmet Xbox Series S | X ve Xbox One için geliyor. Hizmetin son nesil konsola geldiği haberi ilk olarak Haziran ayında bildirildi.

Xbox One sahipleri ayrı bir şansa da sahip çünkü bu, orijinal olarak konsolları için piyasaya sürülmemiş yeni nesil özel oyunları (akış yoluyla) oynayabilecekleri anlamına geliyor. Microsoft, yeni Xbox oyunlarının piyasaya çıktıkları gün Xbox Cloud Gaming için gerekli abonelik hizmeti Game Pass’ta mevcut olacağını açıklamıştı.

Xbox Cloud Gaming, kullanıcıların söz konusu oyunu indirmeyi bitirmeye gerek kalmadan çok oyunculu oyunlarda arkadaşlarına katılmalarına da izin verecek. Game Pass üzerinden yayınlanabilen oyunlar, bir bulut simgesine sahip olacak. Kullanıcıların 1080p’de 60 fps‘de yayın yapabilecekleri söyleniyor.

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