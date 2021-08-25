Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition İle Tanışın

Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition, adeta bir renk cümbüşüyle alıcıların beğenisine sunuldu. Forza Horizon 5 anısına satışa sunulan cihaz, birçok renk seçeneğine de sahip.

Türkçesiyle Xbox Kablosuz Oyun Kumandası Forza Horizon 5 Limited Edition, Xbox’ın piyasaya sürdüğü en renkli oyun kumandası olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, iç kısımlarını görmenizi sağlayan yarı saydam altın sarısı bir üst kısma sahip.

Görünüm ve Menü düğmeleri, sol ayar çubuğuyla aynı mavi tonuna sahip, ancak paylaş düğmesi beyaz. ABXY düğmeleri de macenta olarak adlandırılıyor ancak işaretleri mavi.

Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition‘ın arkası beyazdır ve ürün sayfası, yarıştan ilham alan özel tutma yerlerine sahip.Tamponlar da beyaz, tetikleyicilerin rengi parmak çubuklarınınkiyle eşleşiyor.

Microsoft, 11 Eylül’de satın alınabilir olduğunda yeni sınırlı sürüm cihaz için 74,99 ABD doları fiyat biçiyor. Ayrıca Forza Horizon oynayanlar için de özel bir zafer işareti, kozmetik öğe ve Forza sürümü araba hediye ediyor. Fakat oyunu oynamıyorsanız bu oyun içi hediyelere sahip olamıyorsunuz elbette.

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