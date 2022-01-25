Apple Yeni 8K VR Gözlükler Üzerinde Çalışıyor

Bugün erken saatlerde, Meizu’nun kurucu ortağı ve eski Başkan Yardımcısı Li Nan, yaklaşmakta olan bir Apple ürünüyle ilgili ilginç haberler paylaştı. Nan, iPhone üreticisinin yeni bir “8K gözlük” üzerinde çalıştığını belirtti.

Yönetici, bilgileri resmi Weibo hesabında (Çinli bir mikroblog sitesi) paylaştı. Sosyal medya gönderisinde Li Nan, Metaverse hakkında; hala “şüpheleri olan” kişilere hitap etmek için bu haberi paylaştı.

Başka bir deyişle, Cupertino merkezli şirketin bu ürünü; kullanıcıların metaverse’e girmesine izin verecek bir VR/AR kulaklığı olacak. Ne yazık ki, bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı bilmiyoruz.

Ancak bu, Apple’ın yakında piyasaya çıkacak olan; ilk VR gözlüğü üzerinde çalıştığını da belirten önceki raporlarımızla uyumlu. Başlangıçta, kulaklığın bu yıl içinde piyasaya çıkacağına inanılıyordu, ancak son söylentiler 2023’te çıkacağını ima ediyor.

Bkz: Yeni Apple AR/VR Cihazı Yakında Geliyor!